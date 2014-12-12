Σε παράσταση διαμαρτυρίας προχωρούν αύριο Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί κτηνοτρόφοι από Τερψιθέα, Ελευθεραί, Κοιλάδα, Ραχούλα και Αμυγδαλέα, χωριά του Δήμου Λαρισαίων και πρώην Δήμου Κοιλάδας.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν να μην δοθεί άδεια σε ζωέμπορο που προέβη σε αγορά στάβλου μεταξύ Τερψιθέας και Ελευθεραί για προσωρινή παραμονή-καραντίνα εισαγόμενων ζώων για κάθε εμπορική χρήση.

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση βρίσκεται πολύ κοντά σ δυο κτηνοτροφικές μονάδες που εξακολουθούν να λειτουργούν και έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες λόγω του νοσήματος. Η παρουσία νέων ζώων εντός της ίδια ζώνης εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο αναζωπύρωση της ευλογιάς και άλλων νοσημάτων.

Σήμερα οι κτηνοτρόφοι της περιοχής πραγματοποίησαν σύσκεψη στην Τερψιθέα και αποφάσισαν να προβούν αύριο σε διαμαρτυρία στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας ζητώντας τα εξής:

1) Να πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίας.

2) Να ελεγχθεί αν έχει δοθεί νόμιμη άδεια λειτουργίας η καραντίνα ζώων στο συγκεκριμένο χώρο.

3) Να εκδοθεί, εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, απόφαση αναστολής η απαγόρευση της λειτουργίας της εγκατάστασης, προκειμένου να προστατευθεί η υγεία των ζώων της περιοχής στο παρόν αλλά και στο άμεσο κοντινό μέλλον.

Eυάγγελος Μητρούσιας (ertnews.gr)