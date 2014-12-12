Η έρευνα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, εκατοντάδες παραγωγοί έχουν οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για την είσπραξη παράνομων επιδοτήσεων και στη Βουλή συνεχίζονται οι διαδικασίες της εξεταστικής επιτροπής. Παρ’ όλα αυτά, κάποιοι και το 2025 συνεχίζουν να δηλώνουν παράνομα εκτάσεις προς επιδότηση εκατοντάδων στρεμμάτων που δεν τους ανήκουν.

Σύμφωνα με την Καθημερινή (Τάνια Γεωργιοπούλου) πρόκειται για εκτάσεις στις παρυφές της λίμνης Κάρλας οι οποίες είναι δημόσιες και με απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας δεν παραχωρήθηκαν είτε επειδή ακόμη πλημμυρίζουν είτε γιατί στο σημείο έχει δημιουργηθεί εργοτάξιο για εργασίες αντιπλημμυρικών έργων. Οι εκτάσεις δηλώθηκαν σε δύο συγκεκριμένα ΚΥΔ (Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων) στο Ηράκλειο της Κρήτης από παραγωγούς της περιοχής, που όπως φαίνεται είχαν πρόσβαση στην πληροφορία ότι οι συγκεκριμένες εκτάσεις ήταν «ελεύθερες», δεν είχαν δηλαδή δηλωθεί από κάποιον άλλον. Μάλιστα, όπως προκύπτει, οι φερόμενοι παραγωγοί δήλωσαν ότι το 2025 καλλιέργησαν βαμβάκι.

Την καταγγελία, μαζί με όλα τα στοιχεία, απέστειλε την προηγούμενη εβδομάδα ο πρώην υφυπουργός και βουλευτής Μαγνησίας Χρήστος Μπουκώρος στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα. Ο υπουργός ενημέρωσε τον βουλευτή ότι «θεωρεί το περιεχόμενό της ιδιαίτερα σοβαρό και την αποστέλλει αμέσως στην Οικονομική Αστυνομία, στην Εισαγγελία, στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Πόρων και στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Εύλογα αναρωτιέται κανείς με ποια δικαιολογητικά υποβλήθηκαν οι συγκεκριμένες δηλώσεις, εφόσον πρόκειται για δημόσιες μη παραχωρηθείσες εκτάσεις. Τίθεται ίσως και ζήτημα πλαστογράφησης, το οποίο χρειάζεται να ερευνηθεί, σημειώνεται από συνεργάτες του βουλευτή, που γνωρίζουν καλά το συγκεκριμένο θέμα. Αξίζει επίσης να υπογραμμίσουμε ότι κάποιοι αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής προσπάθησαν να αξιοποιήσουν ορισμένες από τις συγκεκριμένες εκτάσεις φυτεύοντας ζωοτροφές για τα ζώα τους, αλλά παρενέβη η αστυνομία και οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη.

E.Π. kosmoslarissa.gr