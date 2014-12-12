Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑΣ, ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ» εκτελεί κατά το τρέχον χρονικό διάστημα εργασίες αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης στο κέντρο της πόλης.

Για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα (ΦΕΚ B' 3037/29.05.2024), από την Δευτέρα 08/09/2025 και έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες στο τμήμα της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου από το ύψος της οδού Κοτσώνη έως το ύψος της οδού Παπαναστασίου, θα περιορίζεται τμηματικά η κυκλοφορία του ρεύματος κυκλοφορίας που έχει κατεύθυνση από την οδό Φαρσάλων προς την οδό Παπαναστασίου.

Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο τμήμα της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου αποτελεί κεντρικό σημείο της πόλης με έντονο κυκλοφοριακό φόρτο, παρακαλούμε για την προσοχή και την κατανόηση των δημοτών για το διάστημα εκτέλεσης των εργασιών, όπως επίσης και για τη χρήση εναλλακτικών διαδρομών από τους οδηγούς, όπου αυτό είναι εφικτό, προκειμένου να αποφευχθεί κατά το δυνατό η κυκλοφοριακή συμφόρηση.