Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑΣ, ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ» πρόκειται να ασφαλτοστρώσει την τομή εκσκαφής που δημιουργήθηκε για την αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου και Φαρσάλων λόγω της επικείμενης κατασκευής από τον Δήμο Λαρισαίων του νέου κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου – Φαρσάλων – Παναγούλη.

Για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα (ΦΕΚ B' 3037/29.05.2024), την Παρασκευή 05/09/2025 και για τις ώρες 6.00. έως 13.00 θα περιοριστεί η κυκλοφορία της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, από την οδό Ιάσονος έως την οδό Παναγούλη, ως εξής:

Στο ρεύμα από Ιάσονος προς Παναγούλη θα λειτουργεί μία μόνο λωρίδα κυκλοφορίας αντί για τρεις και

Στο ρεύμα από Παναγούλη προς Ιάσονος θα λειτουργεί μία μόνο λωρίδα κυκλοφορίας αντί για δύο

και θα γίνει ολικός αποκλεισμός της οδού Φαρσάλων στο ρεύμα που τη συνδέει ανατολικά με την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου (με κατεύθυνση προς οδό Βόλου). Επισημαίνεται ότι οι οδηγοί που δεν θα είναι δυνατό να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο οδικό τμήμα, θα μπορούν να εξυπηρετούνται από την παράκαμψη της οδού Παλαιολόγου, σύμφωνα με τα παρακάτω σχέδια:

Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη θέση αποτελεί κεντρικό σημείο της πόλης με έντονο κυκλοφοριακό φόρτο, παρακαλούμε για την προσοχή και την κατανόηση των δημοτών για το διάστημα εκτέλεσης των εργασιών, όπως επίσης και για τη χρήση εναλλακτικών διαδρομών από τους οδηγούς, όπου αυτό είναι εφικτό, προκειμένου να αποφευχθεί κατά το δυνατό η κυκλοφοριακή συμφόρηση.