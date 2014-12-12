Κυκλοφορούσε με σουγιά σε περιοχή του Δήμου Αγιάς
Αστυνομικά | 07 Νοε 2025, 12:42
Συνελήφθη, χθες το βράδυ σε περιοχή του Δήμου Αγιάς, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάς, ένας άνδρας, διότι σε γενόμενο έλεγχο κατελήφθη να φέρει 1 αναδιπλούμενο μαχαίρι (σουγιάς), το οποίο κατασχέθηκε.
