Με το «καλημέρα» του φθινοπώρου και την απότομη αλλαγή του καιρού καταγράφεται έξαρση ιώσεων στη χώρα μας, οι οποίες σε συνδυασμό με τις νέες μεταλλάξεις του κορωνοϊού δημιουργούν ένα εκρηκτικό «κοκτέιλ» κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία κυριαρχούν ο κορονοϊός, οι ρινοϊοί, ιοί του απλού κρυολογήματος και οι εντεροϊοί (οι τελευταίοι προκαλούν γαστρεντερίτιδες), αλλά παραμονεύει και η γρίπη.

Ήδη γεμάτα τα νοσοκομεία – «Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα»

Αυτό προκαλεί ανησυχία καθώς το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπάρξει έξαρση ιώσεων και γρίπης ενώ τα νοσοκομεία είναι ήδη γεμάτα.

«Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα» ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός «για να αυξήσουμε την επιχειρησιακή ικανότητά των νοσοκομεία μας για να υποδεχτούν τα περιστατικά αυτά και στα επείγοντα και στις κλινικές. Γιατί είναι Γολγοθάς η διαχείριση των παθολογικών περιστατικά καθώς έχουμε μεγάλη επισκεψιμότητα στα επείγοντα με αποτέλεσμα πολύωρες καθυστερήσεις. 1000 ασθενείς πάνε στα επείγοντας και εισάγονται 150. Η έλλειψη προσωπικού γιατρού και πρωτοβάθμιας οδηγεί σε αυτό».

Και πρόσθεσε «χωρίς να έχουμε έξαρση ασθενείς κοιμούνται στα επείγοντα και σε ράντα ή παθολογικά περιστατικά νοσηλεύονται σε χειρουργικές κλινικές με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο δείκτης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων».

