Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα, Τρίτη (19/8), η προκριματική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, εκεί όπου θα προκύψουν οι πέντε ομάδες που θα ακολουθήσουν Λεβαδειακό και Παναιτωλικό στη League Phase.

Τη Δευτέρα (18/8), τα φαβορί επικράτησαν έστω και δύσκολα, με τον Λεβαδειακό να λυγίζει εκτός έδρας τον Μακεδονικό (1-2) και τον Παναιτωλικό να παίρνει την πρόκριση απέναντι στη Νίκη Βόλου (1-2).

Σήμερα, το ενδιαφέρον κορυφώνεται στην Καλαμάτα, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται την ΑΕΛ, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να συγκεντρώσει τα βλέμματα. Ο αγώνας θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1.

Παράλληλα, σημαντικές μάχες θα δοθούν σε Ιωάννινα, Καρδίτσα, Αιγάλεω και Καβάλα. Υπενθυμίζεται πως σε περίπτωση ισοπαλίας, οι αγώνες οδηγούνται απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι, ενώ σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει χρήση VAR.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Δευτέρα 18/08

Μακεδονικός – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1-2

Νίκη Βόλου – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1-2

Τρίτη 19/08

Καλαμάτα – ΑΕΛ 17:00

Αναγέννηση Καρδίτσας – Κηφισιά 17:00

Αιγάλεω – Παναργειακός 17:00

ΠΑΣ Γιάννινα – Βόλος 17:00

Καβάλα – Πανσερραϊκός 17:00

Τέταρτη 20/08

Καμπανιακός – Athens Kallithea 17:00

Πανιώνιος – Ηρακλής 17:00

Κισσαμικός – Μαρκό 17:00

Ελλάς Σύρου – Νέστος Χρυσούπολης 17:15

