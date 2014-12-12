Η εγχώρια αγωνιστική σεζόν 2025-26 θα ανοίξει με το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, καθώς η προκριματική φάση της διοργάνωσης με το νέο φορμάτ είναι προγραμματισμένη για το τριήμερο 18-20 Αυγούστου.

Στο διάστημα αυτό θα διεξαχθούν συνολικά 11 αγώνες, εκ των οποίων οι τρεις θα μεταδοθούν τηλεοπτικά.

Όπως και την περσινή σεζόν, η COSMOTE TV θα έχει την κάλυψη του θεσμού, ανακοινώνοντας πως θα προβάλλει ένα ματς από κάθε ημέρα δράσης του προκριματικού γύρου.

Τη Δευτέρα 18 Αυγούστου θα προβληθεί το Νίκη Βόλου – Παναιτωλικός, την Τρίτη 19 Αυγούστου το Καλαμάτα – ΑΕΛ, ενώ την Τετάρτη 20 Αυγούστου θα ακολουθήσει το Πανιώνιος – Ηρακλής.

Όλοι οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 17:00 και θα μεταδοθούν ζωντανά από το COSMOTE SPORTS 1HD.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγώνες της προκριματικής φάσης είναι μονοί και, σε περίπτωση ισοπαλίας, η πρόκριση θα κριθεί απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι, χωρίς παράταση.

Στη League Phase των 20 ομάδων έχουν ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρης, Αστέρας AKTOR, Ατρόμητος και ΟΦΗ, ενώ η Ηλιούπολη πέρασε χωρίς αγώνα, ούσα η τυχερή της κλήρωσης.

sport24.gr