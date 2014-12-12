Συνάντηση με αγρότες του Aγροτικού Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου είχε σήμερα το μεσημέρι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου με αφορμή η συμπλήρωση 2 χρόνων από το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel.

H κ. Kωνσταντοπούλου ενημερώθηκε από αγρότες των κοινοτήτων Πλατυκάμπου, Γλαύκης, Ελευθέριου και Γαλήνης για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και σύμφωνα με τα όσα της μετέφεραν πολλοί από αυτούς βρίσκονται σε απόγνωση καθώς δεν τους έχουν καταβληθεί ακόμη όσα τους χρωστούν από την περασμένη χρονιά.

Σε απόγνωση βρίσκονται -όπως υποστηρίζουν- και λόγω των μέτρων για την ευλογιά που πλήττει τους κτηνοτρόφους, καθώς παραγωγοί τριφυλλιού δεν μπορούν να διαθέσουν την παραγωγή τους εξαιτίας των απαγορεύσεων στην μεταφορά τους.

Οι χρεώσεις της ΔΕΗ, η κατάσταση όπως διαμορφώθηκε από τις ελλείψεις στο νερό και τα άλλα σοβαρά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα “έχουν κάνει τους αγρότες να ζουν σε συνθήκες φτώχιας” δήλωσε η κ. Κωνσταντοπούλου που άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό λέγοντας “Ο κ. Μητσοτάκης σπέρνει επιδοτήσεις σε ημέτερους και θερίζει Ferrari, φωτογραφίες, γκλαμουριά και ψευτιά”.

Σημείωσε πως η Πλεύση Ελευθερίας “έχει θέσεις και προτάσεις για τον αγροτικό κόσμο και την πραγματική διάθεση να συζητήσει με τους αγρότες, να ακούσει τις ιδέες τους και να τις υιοθετήσει”.

Η κ. Κωσταντοπούλου συνοδευόμενη από τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού Γιάννη Κουκούτση και τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου επισκέφθηκε περιοχές όπου η κακοκαιρία της 6ης Σεπτεμβρίου 2023 προκάλεσε ζημιές οι οποίες δεν έχουν ακόμη δεν έχουν αποκατασταθεί.

Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη (ertnews.gr)