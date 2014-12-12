Σε δήλωσή του ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΛ κ. Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος απαντά σε δημοσίευμα περί δήθεν «σκανδάλου τιμολόγησης»:

“Με αφορμή δημοσίευμα που κάνει λόγο για “σοβαρό σκάνδαλο τιμολόγησης” στη ΔΕΥΑ Λάρισας, θεωρούμε υποχρέωσή μας να αποκαταστήσουμε την αλήθεια και να υπερασπιστούμε το κύρος μιας Δημοτικής Επιχείρησης που επί δεκαετίες υπηρετεί με συνέπεια, διαφάνεια και κοινωνική ευαισθησία τους πολίτες της Λάρισας.

Η ΔΕΥΑΛ ουδέποτε προχώρησε σε παράνομες χρεώσεις, ούτε εφάρμοσε αυθαίρετες μεθόδους τιμολόγησης.

Η τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζει ισχύει αδιαλείπτως από το 2013, έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων και ελέγχθηκε ως απολύτως νόμιμη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, όπως προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο. Πρόκειται δηλαδή για μια νόμιμη, θεσμικά κατοχυρωμένη και διαφανή διαδικασία, όχι για “παράνομη πρακτική” όπως ανεύθυνα αναφέρεται.

Η συγκεκριμένη δομή τιμολόγησης, με κλιμακωτές χρεώσεις, ακολουθείται από δεκάδες ΔΕΥΑ σε όλη τη χώρα και έχει ως σαφή στόχο την αποτροπή της σπατάλης του νερού — ενός πολύτιμου φυσικού πόρου που, ειδικά σε συνθήκες κλιματικής κρίσης, απαιτεί υπεύθυνη και ορθολογική χρήση.

Η κοινωνική φιλοσοφία της ΔΕΥΑΛ είναι ξεκάθαρη: οι μικρές καταναλώσεις επιδοτούνται και προστατεύονται, ενώ οι μεγάλες χρήσεις επιβαρύνονται, ακριβώς για να ενισχύεται η περιβαλλοντική ισορροπία και η κοινωνική δικαιοσύνη.

Η αναφορά σε “σκάνδαλο” και “παράνομη μέθοδο τιμολόγησης” είναι απολύτως ανυπόστατη, παραπλανητική και προσβλητική για μια δημοτική επιχείρηση που αποτελεί υπόδειγμα χρηστής διαχείρισης, τεχνικής επάρκειας και κοινωνικής προσφοράς.

Η ΔΕΥΑΛ δεν είναι ιδιωτική εταιρεία που επιδιώκει κέρδη — είναι δημόσιος οργανισμός κοινής ωφέλειας, που λειτουργεί αποκλειστικά υπέρ των πολιτών και με πλήρη διαφάνεια στους οικονομικούς της ελέγχους.

Η πρόσφατη απόφαση της ΡΑΑΕΥ, στην οποία αναφέρεται το δημοσίευμα, δεν καταλογίζει καμία οικονομική κύρωση στη ΔΕΥΑΛ, αλλά διατυπώνει σύσταση για ομοιόμορφη εφαρμογή κλιμακωτής τιμολόγησης.

Η Αρχή δεν μίλησε για “παρανομία” ή “σκάνδαλο”, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, αλλά για τεχνικό ζήτημα ερμηνείας της κλίμακας. Ήδη, η ΔΕΥΑΛ συνεργάζεται θεσμικά με τις αρμόδιες υπηρεσίες για κάθε απαραίτητη προσαρμογή, όπως έχει πράξει πάντοτε με απόλυτη διαφάνεια και υπευθυνότητα.

Η απόπειρα συκοφάντησης μιας δημόσιας επιχείρησης που έχει αποδείξει στην πράξη το κοινωνικό της πρόσημο, ιδιαίτερα μετά από μια δύσκολη περίοδο φυσικών καταστροφών και οικονομικών πιέσεων, είναι ανεύθυνη και επικίνδυνη.

Η ΔΕΥΑΛ θα συνεχίσει να υπηρετεί τον πολίτη με διαφάνεια, τεχνική επάρκεια και κοινωνική συνείδηση, και επιφυλάσσεται να υπερασπιστεί τη φήμη και το κύρος της με κάθε νόμιμο μέσο απέναντι σε όσους επιλέγουν τη διαστρέβλωση και τη δημαγωγία.

Η Λάρισα αξίζει ενημέρωση με ακρίβεια και σοβαρότητα, όχι επικοινωνιακές υπερβολές”.