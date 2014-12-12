Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή πλήθους δημοτών και επισκεπτών πραγματοποιήθηκαν οι λαϊκές βραδιές στην παραλία του Δήμου Τεμπών, στα Μεσάγγαλα και στο Καστρί Λουτρό, συνεχίζοντας το εορταστικό κλίμα των θρησκευτικών εκδηλώσεων του Δεκαπενταύγουστου.

Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν μουσική, χορό και τραγούδι σε μια ζεστή, γιορτινή ατμόσφαιρα, που ανέδειξε τη φιλοξενία, το μεράκι και την αγάπη για την παράδοση των ανθρώπων του τόπου μας. Οι εκδηλώσεις συνδύασαν αρμονικά την πνευματικότητα και την κατάνυξη της μεγάλης Θεομητορικής εορτής με την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση, προσφέροντας μοναδικές στιγμές χαράς, ενότητας και συνεύρεσης.

Στις εκδηλώσεις παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Καθαριότητας κ. Γεώργιος Νικολάου, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφέρειας Θεσσαλίας, Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας κ. Αριστείδης Κολιός και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αιγάνης κα Θεοδώρα Αναγνωστοπούλου, οι οποίοι συνεχάρησαν τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες για την επιτυχία των εκδηλώσεων.

Ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, στον χαιρετισμό του, ανέφερε:



«Οι ημέρες του Δεκαπενταύγουστου είναι ημέρες πίστης, ελπίδας και ενότητας. Παράλληλα όμως, μέσα από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που πλαισιώνουν τον εορτασμό, οι τοπικές μας κοινωνίες δίνουν ζωή και χρώμα στις παραδόσεις τους. Οι λαϊκές βραδιές στα Μεσάγγαλα και στο Καστρί Λουτρό αποτέλεσαν μια όμορφη ευκαιρία να βρεθούμε όλοι μαζί, δημότες και επισκέπτες, να χαρούμε και να γιορτάσουμε. Ο Δήμος Τεμπών θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις που αναδεικνύουν την παράδοση, τον πολιτισμό και την κοινωνική συνοχή, γιατί μέσα από αυτές προβάλλεται η ταυτότητά μας και ενισχύεται η ανάπτυξη του τόπου μας. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με μεράκι και συνέπεια την ενίσχυση εκδηλώσεων που τιμούν τον πολιτισμό και την παράδοσή μας.»