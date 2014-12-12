Η φλόγα της αγάπης θα ανάψει φέτος και στη Λάρισα, σήμερα Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Λαρισαίων, σε συνεργασία και με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Φαλάνης, συμμετέχοντας στην 23η πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών.

Η εκδήλωση εντάσσεται και στο πλαίσιο των δράσεων που πραγματοποιούνται για την εβδομάδα βιώσιμης κινητικότητας.

Η λαμπαδηδρομία θα ξεκινήσει στις 19:00 από το Α΄ Αρχαίο θέατρο Λάρισας και θα ακολουθήσει την πορεία: πεζόδρομος Παπαναστασίου, κεντρική πλατεία, πεζόδρομος Κούμα, πεζόδρομος Ρούσβελτ, πεζόδρομος Ερμού, Βενιζέλου και θα καταλήξει στο Α΄ Αρχαίο θέατρο, όπου και θα πραγματοποιηθεί μία μουσική εκδήλωση έκπληξη.

Η λαμπαδηδρομία πραγματοποιείται με την αιγίδα του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας και με την στήριξη του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και την Ελληνική Αστυνομία.

Σύλλογοι, φορείς, εθελοντές αιμοδότες της πόλης, θα δώσουν ένα ηχηρό μήνυμα για την αξία της εθελοντικής αιμοδοσίας, που σώζει ζωές.