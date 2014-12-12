Με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα πραγματοποιούνται και φέτος οι εορταστικές εκδηλώσεις “Ελευθέρια 2025”, για την 144η επέτειο απελευθέρωσης της Λάρισας από τον τουρκικό ζυγό.

Μάλιστα, φέτος, η εναρκτήρια εκδήλωση της επίσημης Δοξολογίας, μεθαύριο, Κυριακή, συμπίπτει με την ημερομηνία απελευθέρωσης της πόλης, 31 Αυγούστου 1881, ενώ οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας.



Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:



ΚΥΡΙΑΚΗ 31 Αυγούστου 2025 – Ι.Ν. Αναλήψεως Σωτήρος (Αβέρωφ)



Ώρα 10:00 π.μ.



- Άφιξη επισήμων στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος (συνοικία Αβέρωφ)



Ώρα 10.30 π.μ.



- Έναρξη επίσημης Δοξολογίας, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Λαρίσης & Τυρνάβου κκ.Ιερωνύμου



- Εκφώνηση πανηγυρικού της ημέρας από τον Αντιδήμαρχο Λαρισαίων, κ.Κωνσταντίνο Καλλαμπαλίκη



- Επιμνημόσυνη δέηση στο χώρο της επιτύμβιας πλάκας.



- Κατάθεση στεφάνων.



Ενός λεπτού σιγή και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου από τη Φιλαρμονική του Δήμου Λαρισαίων.

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 Σεπτεμβρίου 2025 - Γήπεδο Νέας Πολιτείας (δίπλα από το Κολυμβητήριο)



Ώρα 6.00 μ.μ.



Φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου παλαιμάχων-νέων από την ομάδα «Ομόνοια»



ΠΕΜΠΤΗ 4 Σεπτεμβρίου 2025 - Πλατεία Ελευθερίας (συνοικία Πυροβολικά)



Ώρα 9 μ.μ.



Μουσικο-χορευτικές εκδηλώσεις με παραδοσιακούς χορούς

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 Σεπτεμβρίου 2025 - Συνοικία Πυροβολικών



Ώρα 11.00 π.μ.



Ποδηλατοδρομία με αφετηρία το 22ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας (οδός Καλλισθένους - συνοικία Πυροβολικών)