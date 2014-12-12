Αναφορά κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ, μεταξύ αυτών και ο βουλευτής Λάρισας κ. Γιώργος Λαμπρούλης, την ανακοίνωση του Συλλόγου Ιατρών ΕΣΥ και Ειδικευομένων ΠΓΝ Λάρισας, στην οποία ζητούν να αντικατασταθεί άμεσα το μοναδικό μηχάνημα στεφανιογραφίας του νοσοκομείου, για να μην κινδυνεύει η υγεία και η ζωή των ασθενών.

Οι καταθέτοντες βουλευτές είναι οι Λαμπρούλης Γιώργος, Μαρίνος Γιώργος και Μεταξάς Βασίλης.