Λαμπρούλης: Να αντικατασταθεί άμεσα το μοναδικό μηχάνημα στεφανιογραφίας στο ΠΓΝΛ
Λάρισα | 19 Αυγ 2025, 11:06
Αναφορά κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ, μεταξύ αυτών και ο βουλευτής Λάρισας κ. Γιώργος Λαμπρούλης, την ανακοίνωση του Συλλόγου Ιατρών ΕΣΥ και Ειδικευομένων ΠΓΝ Λάρισας, στην οποία ζητούν να αντικατασταθεί άμεσα το μοναδικό μηχάνημα στεφανιογραφίας του νοσοκομείου, για να μην κινδυνεύει η υγεία και η ζωή των ασθενών.
Οι καταθέτοντες βουλευτές είναι οι Λαμπρούλης Γιώργος, Μαρίνος Γιώργος και Μεταξάς Βασίλης.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.