Ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης με διεθνή δράση σε βάρος αμερικανικών τραπεζών φέρονται οι δύο Λαρισαίοι που συνελήφθησαν προχθές το πρωί στο σπίτι τους από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ. (γνωστό και ως ελληνικό FBI).

Οι δυο Λαρισαίοι, που φέρεται να διατηρούσαν εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στις ΗΠΑ, συνελήφθησαν στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εξέδωσε το Κεντρικό Δικαστήριο της Μαδρίτης, ερευνώντας μια διεθνή απάτη με αμερικανικές πιστωτικές κάρτες, με τα χρήματα να καταλήγουν σε τράπεζες της Ισπανίας και της Γερμανίας.

Από την μέχρι τώρα έρευνα - που βρίσκεται σε εξέλιξη και σε άλλες χώρες - έχει προκύψει ότι το ποσό της απάτης αγγίζει τα 2,8 εκατ. ευρώ με τους Λαρισαίους συλληφθέντες να εκτιμάται πως αποτελούν την "μαρίδα" της οργάνωσης, αφού η δίωξη σε βάρος τους αφορά στα αδικήματα της απάτης άνω των 120.000 ευρώ, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.

Οι δύο συλληφθέντες έχοντας δώσει τη συγκατάθεσή τους σε μερικές μέρες θα εκδοθούν από τις Φυλακές Λάρισας στη Μαδρίτη.

Λ.Ε. kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)