Μοναδικο και ωραίο συμβάν στο αεροδρόμιο της Μυρίνης στην Καρδίτσα, κατα την Γιορτή της Αεροπορίας .

Ο πιλότος και μέλος της Αερολέσχης νομού Καρδίτσας, Βασίλης Πετρούλης από την Αγιά, πέταξε με την φίλη του Αναστασία Μπουρντένα, επίσης από την Αγιά, με αεροσκάφος της Λέσχης.

Φίλοι και συγγενείς φρόντισαν στο μεταξύ κατά την επιστροφή για προσγείωση στο αεροδρόμιο να απλώσουν ένα μεγάλο πανό ακριβώς δίπλα απο τον διάδρομο προσγείωσης, με το οποίο της εκανε πρόταση Γάμου Η κοπέλα το πρωτοείδε απο ψηλά κατα την διάρκεια της προσγείωσης.

"Πετάξαμε" όλοι απο την χαρά μας, έγραψαν στο ιστότοπο της αερολέσχης.Τους ευχόμαστε ότι καλύτερο.

Ε.Π. kosmoslarissa.gr