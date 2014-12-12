Ένα βίαιο, όσο και ασυνήθιστο, περιστατικό αποκαλύπτει ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας.

Δράστης ένας ιδιοκτήτης δικύκλου που έτρεχε με το μηχανάκι και παραλίγο να πατήσει ένα παιδί δυο ετών.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

"Η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας με ανακοίνωσή της «καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, την επίθεση κατά εργαζόμενου αστυνομικού του Τμήματος Τροχαίας Λάρισας, στη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο δράστης, οδηγός δικύκλου, είχε καταγγελθεί από γονέα, ότι λίγη ώρα πριν κινούμενος αντίθετα με τη φορά, σε κεντρική οδό της πόλης μας, με υπερβολική ταχύτητα και από καθαρή τύχη δεν παρέσυρε το δύο ετών παιδί του (σ.σ. του καταγγέλοντος).

Ο συνάδελφος έχει υποστεί σωματικές βλάβες από την επίθεση, ενώ ο δράστης θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα κατά Νόμο.

Το Σωματείο στέκεται συμπαράστατης στο συνάδελφο στον οποίο ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση!".

kosmoslarissa.gr