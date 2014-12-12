Ένας νεαρός, ηλικίας 21 ετών, υπέβαλε μήνυση στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας κατά του 50χρονου συντρόφου του. Όπως αναφέρει σε αυτή, ο σύντροφός του τον απείλησε, τηλεφωνικώς, ότι θα τον «καταστρέψει» δημοσιοποιώντας βίντεο με προσωπικές τους στιγμές. Το περιστατικό εντάσσεται στις παραβάσεις ενδοοικογενειακής βίας.

Ακόμα όμως μια περίπτωση απειλής και εκβίασης με σεξουαλικό περιεχόμενο απασχόλησε την τοπική αστυνομία. Ένας άλλος 21χρονος Λαρισαίος υπέβαλε μήνυση κατά αγνώστου για εκβίαση. Είχε συνδεθεί στο telegram όπου γνώρισε κάποια με την οποία είχε …καυτή συνομιλία μέσω βιντεοκλήσης. Φαίνεται όμως ότι η όλη υπόθεση ήταν στημένος εκβιασμός. Αντί για γυναίκα αργότερα του τηλεφώνησε άγνωστος άνδρας και τον απείλησε ότι αν δεν του δώσει 10.000 ευρώ θα δημοσιοποιήσει το περιεχόμενο της βιντεοκλήσης.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες από Β.Κ. Ελευθερία)