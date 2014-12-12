Πέντε χιλιόμετρα δυτικά της Λάρισας βρίσκεται η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή, η πρώτη γεωπονική σχολή της χώρας.

Τα 42 στρέμματα περιλαμβάνουν ένα εκπαιδευτικό συγκρότημα 43 κτιρίων, το οποίο ξεκίνησε σταδιακά τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 1911. Η ιστορία της είχε αρχίσει μία δεκαετία νωρίτερα, με την απόφαση του ελληνικού κράτους για την ίδρυσή της, κατόπιν αξιοποίησης της γενναίας δωρεάς του Γεωργίου Αβέρωφ.

“Το 2021 η σχολή, η οποία ανήκει στον ΕΛΓΟ «Δήμητρα» και υπάγεται διοικητικά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετατράπηκε από Επαγγελματική Σχολή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Πλέον, με δύο χρόνια φοίτησης κι ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης, προσφέρει δύο ειδικότητες, του διαχειριστή συστημάτων εκτροφής αγροτικών ζώων και του τεχνικού συντήρησης και επισκευής γεωργικών μηχανημάτων”, δήλωσε η Ευαγγελία Σιώκη, διευθύντρια Αβερώφειου Γεωργικής Σχολής.

“Το βασικό έργο που επιτελεί η σχολή είναι ότι σπάει την οικογενειακή προκατάληψη και ανοίγει έναν νέο ορίζοντα γνώσης στους 75 σπουδαστές, με κεντρικό άξονα τις νέες τεχνολογίες. Γι’ αυτό επιδιώκει να αναπτύσσει συνεργασίες με ερευνητικά ιδρύματα και πολυεθνικές εταιρείες”, πρόσθεσε.

Ρεπορτάζ Κ. Θεοχαρούλη

ertnews.gr