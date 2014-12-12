H ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία αποτελούν αλληλένδετους κρίκους της αγροτικής οικονομίας, οι οποίοι συνδιαμορφώνουν όχι μόνο την αγροτική πολιτική, αλλά και τη διατροφική ασφάλεια της χώρας.

Η καλλιέργεια της μηδικής αποτελεί μία από τις βασικές και υψηλής θρεπτικής αξίας ζωοτροφές και σημαντικός αριθμός γεωργών ασχολείται αποκλειστικά με αυτήν.

Δυστυχώς, η εξάπλωση της ευλογιάς έχει πλήξει σημαντικό αριθμό κοπαδιών και η δυνατότητα καταπολέμησής της φαίνεται δύσκολη. Αν και δεν σχετίζονται άμεσα, η παραγωγή της μηδικής, ιδιαίτερα σε πολλές περιοχές της χώρας, φαίνεται να αποτελεί μία από τις παράπλευρες απώλειες αυτής της εξέλιξης.

Πιο συγκεκριμένα, η αδυναμία διάθεσης της παραγωγής σε κτηνοτρόφους, λόγω των υγειονομικών μέτρων που έχουν επιβληθεί στις ζώνες ελέγχου, έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της εμπορίας του προϊόντος και, κατ’ επέκταση, τη συρρίκνωση του εισοδήματος των παραγωγών.

Έως και 14 λεπτά κάτω οι φετινές τιμές στα Φάρσαλα

Σύμφωνα με τον παραγωγό Δημήτρη Δημητρακόπουλο, ο οποίος καλλιεργεί μηδική στα Φάρσαλα, η περιοχή του έχει μπει στην «κόκκινη ζώνη», με αποτέλεσμα η πώληση του προϊόντος του να είναι σχεδόν αδύνατη.

«Πέρα από το γεγονός ότι οι περιοχές μας έχουν στιγματιστεί, πιεζόμαστε σημαντικά να ρίξουμε τις τιμές του προϊόντος, οι οποίες πέφτουν ακόμη και στα 10 λεπτά το κιλό, όταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο ξεπερνούσαν τα 23-24 λεπτά. Η κατάσταση αυτή εξελίσσεται σε ντόμινο και δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει», δηλώνει.

Η πολιτεία δηλώνει απούσα, σύμφωνα με τον ίδιο, ενώ οι περισσότεροι συνάδελφοί του έχουν σταματήσει την παραγωγή. «Από το πρώτο χέρι βλέπουμε ήδη το πρόβλημα και, τελικά, δεν μας συμφέρει ούτε καν να συλλέξουμε την παραγωγή. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η περίοδος συγκομιδής ολοκληρώνεται περίπου τον Οκτώβριο», επισημαίνει.

Αναφερόμενος στην κτηνοτροφία και συγκεκριμένα στην προβατοτροφία, ο ίδιος τονίζει ότι «η μηδική είναι το μεγαλύτερο θύμα της υπόθεσης, παρόλο που δεν ευθύνεται για τίποτα. Κι όμως, βρισκόμαστε στο περιθώριο. Τα έξοδα τρέχουν και δεν μπορούμε να τα καλύψουμε. Τα κόστη άρδευσης ξεπερνούν τα 80 ευρώ το στρέμμα».

Κλείνοντας, απευθύνει έκκληση προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Πρέπει άμεσα να στηριχθεί η παραγωγή της μηδικής. Αν χαθεί η φετινή χρονιά, του χρόνου θα είναι πολύ δύσκολο να ξαναμπούμε στα χωράφια».

Χάνεται η χρονιά στη Λάρισα

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η δήλωση του Βαγγέλη Παναγιώτου, παραγωγού μηδικής από τη Λάρισα.

«Αυτή την περίοδο, οι εμπορικές πράξεις αφορούν σχεδόν αποκλειστικά την αγελαδοτροφία. Και εκεί, όμως, η διακίνηση είναι δύσκολη. Οι τιμές είναι εξευτελιστικές, από 10 έως 12 λεπτά το κιλό, όταν πέρσι τέτοια εποχή ξεπερνούσαν τα 25 λεπτά», σημειώνει.

Πολλοί συνάδελφοί του ασχολούνται, επίσης, και με το καλαμπόκι.

«Τον Σεπτέμβριο αρχίζει η συγκομιδή του καλαμποκιού. Τι θα γίνει με αυτό το προϊόν; Δεν αποθηκεύεται εύκολα, όπως η μηδική, που μπορεί να παραμείνει στο χωράφι με νάιλον ή άλλο μέσο προστασίας. Το καλαμπόκι πώς θα το διακινήσουμε;» διερωτάται.

