Αναστέλλεται η λειτουργία 54 νηπιαγωγείων και 20 δημοτικών σχολείων στους νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων, για το σχoλικό έτος 2025-26, κυρίως λόγω έλλειψης μαθητών/τριών, με απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Β. Ζιάκα.

Στο νομό Λάρισας κλείνουν 13 νηπιαγωγεία και ένα δημοτικό σχολείο.

Ειδικότερα, πρόκειται για τις ακόλουθες σχολικές μονάδες:

