Κάλεσμα προς τους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στην ηλεκτρονική διαβούλευση για το ΣΒΑΚ της Λάρισας απευθύνει ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος.

«Είναι ευκαιρία να σχεδιάσουμε μαζί τη Λάρισα του αύριο. Γιατί η πόλη κινείται με τη γνώμη των πολιτών και μαζί μπορούμε να την κάνουμε καλύτερη», υπογραμμίζει.

Η διαβούλευση ξεκινά σήμερα, Κυριακή 16 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως και το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, μέσω του δικτυακού τόπου του Δήμου Λαρισαίων, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λάρισας - Φόρμα διαβούλευσης

Το ερωτηματολόγιο, απλό και φιλικό, περιλαμβάνει έναν συνδυασμό κλειστών (ποσοτικών) και ανοιχτών (ποιοτικών) ερωτήσεων, για εύκολη στατιστική επεξεργασία και εξαγωγή συμπερασμάτων, που αναπτύσσονται σε πέντε θεματικές ενότητες και ένα ανοιχτό πεδίο για σχόλια. Ο χρόνος συμπλήρωσης εκτιμάται περίπου στα 5–7 λεπτά, ωστόσο εξαρτάται και από το τι θέλει να γράψει η καθεμιά και ο καθένας.

Από τη Δημοτική Αρχή διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν εντάσσεται στη θεσμική διαδικασία αναθεώρησης του ΣΒΑΚ, η οποία θα ακολουθήσει, με βάση όσα προβλέπει η νομοθεσία.

«Αποτελεί, ωστόσο, ένα πολύτιμο προκαταρκτικό στάδιο διαλόγου, που θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα πώς βιώνουν οι πολίτες την πόλη και ποιες προτεραιότητες θεωρούν πιο κρίσιμες. Θέλουμε να ακούσουμε κάθε πολίτη, να καταγράψουμε εμπειρίες, παρατηρήσεις, δυσκολίες, αλλά και ιδέες για την επόμενη φάση του σχεδιασμού», επισημαίνει ο Δήμαρχος Λαρισαίων.

Δείτε το βίντεο για την έναρξη της διαβούλευσης: