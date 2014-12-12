Με την είσοδο του φθινοπώρου και την πτώση της θερμοκρασίας οι καταναλωτές σπεύδουν, από την περασμένη Τετάρτη, να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης προκειμένου να γεμίσουν τις δεξαμενές τους για τον φετινό χειμώνα.

Τα πρώτα καλοριφέρ άναψαν νωρίτερα φέτος στα ορεινά του νομού Λάρισας.

Οι πρώτες διανομές ξεκίνησαν επισήμως στις 15 Οκτωβρίου, με αρκετούς πολίτες να γεμίζουν τις δεξαμενές τους, εκμεταλλευόμενοι τη σχετικά ευνοϊκή τιμή.

Στα πρατήρια της Λάρισας η τιμή διαμορφώνεται γύρω στο 1,13 ευρώ το λίτρο, ένα επίπεδο που, όπως επισημαίνουν οι επαγγελματίες του κλάδου, θεωρείται σχετικά χαμηλό και προσιτό, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τα δεδομένα των προηγούμενων ετών.

Η φετινή ζήτηση είναι αυξημένη σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, κυρίως στις περιοχές που παρατηρούνται χαμηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα τα νοικοκυριά να προγραμματίζουν τις παραγγελίες τους νωρίτερα.

Το επίδομα θέρμανσης

Όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει τον Νοέμβριο και θα δοθεί με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία.

Το επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, αλλά σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος της μονάδας, αυξάνεται κατά 25% και φτάνει έως 1.000 ευρώ, ενώ στα πιο ψυχρά σημεία της χώρας μπορεί να αγγίξει τα 1.200 ευρώ.

Οι πρώτες πληρωμές αναμένονται στις αρχές Δεκεμβρίου, ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί έως τον Ιούλιο του 2026, ανάλογα με το καύσιμο και την κατανάλωση κάθε νοικοκυριού.

T.Π. kosmoslarissa.gr