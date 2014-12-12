Λάρισα: Βραβεύσεις μαθητών που διακρίθηκαν σε μαθηματικούς διαγωνισμούς
Λάρισα | 26 Φεβ 2024, 09:35
Η καθιερωμένη ετήσια πανηγυρική τελετή βράβευσης των μαθητών του νομού Λάρισας που διακρίθηκαν στους μαθηματικούς διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας κατά το σχολικό έτος 2022-2023, πραγματοποιείται σε ανοιχτή δημόσια εκδήλωση το Σάββατο 2 Μαρτίου 2024, στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας (Ανθίμου Γαζή 30), στις 10:00π.μ.
Στη μεγάλη αυτή γιορτή των Μαθηματικών έχουν προσκληθεί μαθητές, εκπαιδευτικοί και κηδεμόνες. Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία θα απονείμει τιμητικά διπλώματα στους διακριθέντες μαθητές Δημοτικών και Γυμνασίων και Λυκείων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας στους διαγωνισμούς «Θαλής»-«Ευκλείδης»-«Αρχιμήδης», Μικρός Ευκλείδης «Μαθηματικά και Παιχνίδι» και «Πυθαγόρας».
Προς αποφυγή συνωστισμού η σειρά των βραβεύσεων θα είναι η εξής:
- 10:00-11:00π.μ.: Βράβευση επιτυχόντων στους διαγωνισμούς «Θαλής»-«Ευκλείδης»-«Αρχιμήδης»
- 11:00-12:30π.μ.: Βράβευση επιτυχόντων στον διαγωνισμό Μικρός Ευκλείδης «Μαθηματικά και Παιχνίδι»
- 12:00-2:00π.μ.: Βράβευση επιτυχόντων στον διαγωνισμό «Πυθαγόρας»
Θα τηρηθεί η σειρά των σχολείων και των ονομάτων, όπως αναφέρονται παρακάτω.
Η εκδήλωση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Λαρισαίων, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Θεσσαλίας και του EUROPΕ DIRECT Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Η λίστα των διακριθέντων μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας είναι η εξής:
40η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»
ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΚΠ/ΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΘΑΛΗΣ»- «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ»
Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΑΛΜΠΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΑΡΙΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ, ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΡΑΒΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΝΤΕΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ,ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΚΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 5ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΝΑ 5ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟΛΑΡΙΣΑΣ
Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΜΑΡΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:ΒΟΥΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΓΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΙΩΑΝΝΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΡΟΥΠΑΚΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΝΤΑΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
17ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ: ΑΖΕΜΑΪ ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ, ΚΟΝΤΑΛΕΞΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ: ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, , ΝΤΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΝΤΖΙΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ:ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ, ΚΑΒΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ: ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΡΣΕΝΙΟΣ, ΖΑΦΕΙΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΖΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ:ΤΣΕΡΡΙΚΟΥ ΑΡΜΕΛΙΟ, ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΤΙΝΟΥ ΙΣΜΗΝΗ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ: ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΤΟΠΑΛΙΔΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΣΟΥΜΑ ΝΙΚΗ, ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΖΗΣΗΣ, ΜΠΑΤΖΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΖΑΓΚΟΤΗΣ ΠΑΡΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΦΩΤΗΣ, ΖΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΤΑΜΠΟΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ: ΓΟΥΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΜΗΤΡΟΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΟΚΚΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ: ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΒΡΑΠΙ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΔΑΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΜΑΡΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ: ΚΟΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΨΑΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΣΙΡΙΜΩΝΑ ΝΕΦΕΛΗ, ΧΟΥΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΩΣΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΚΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΚΑΤΜΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΥΔΡΙΟΥ ΛΟΦΟΥ: ΖΑΝΤΖΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΑΡΙΑ, ΣΕΜΠΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΛΑΒΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ: ΡΑΠΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ: ΑΛΙΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ, ΜΑΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΠΠΕΙΟΥ: ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΟΥΤΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΛΙΟΝΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ, ΚΟΥΡΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ, ΣΔΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΝΕΦΕΛΗ, ΓΕΡΑΣΗ ΑΝΝΑ, ΓΚΟΝΤΙΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΛΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΝΕΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ, ΜΕΡΚΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΝΤΑΝΟΥ ΝΕΦΕΛΗ, ΞΥΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΙΤΣΙΑΒΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΔΟΛΙΑΝΙΔΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ, ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΝΤΑΝΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΑΓΛΑΪΑ, ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΜΠΕΡΣΙ ΕΝΤΑ, ΤΣΟΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑ ΜΥΡΤΩ, ΔΙΨΑΝΑ ΛΥΔΙΑ, ΔΡΑΜΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΣΟΦΟΛΟΓΗ ΖΩΗ, ΜΕΤΑΞΑ ΧΑΡΑ, ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ:ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΝΤΙΚΟΥΔΗ ΔΑΝΑΗ, ΠΙΠΕΡΓΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΒΡΑΧΝΑΡΗ ΝΕΦΕΛΗ-ΜΑΡΙΤΙΑΝΑ, ΠΑΝΑΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΓΙΟΥΒΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΝΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΣΚΡΙΑΠΑ ΣΟΦΙΑ, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΖΕΡΒΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ, ΜΠΛΙΩΤΑ ΑΓΑΠΗ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΖΑΧΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ, ΤΖΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΑΡΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΗΛΙΑΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΝΑΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ, ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΠΛΙΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΓΕΡΟΦΩΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΛΙΑΝΟΥ ΚΑΤΙΑ, ΚΑΡΒΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΖΩΗ, ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΛΕΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ, ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ:ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΤΣΙΟΓΓΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ, ΤΣΕΠΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΓΙΑΤΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ , ΣΤΑΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΦΕΛΙΣΙΑ, ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΙΛΙΤΣΙ ΑΝΤΟΝΙΟ, ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΞΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΝΙΚΟΑΛΟΣ, ΚΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΧΑΝΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, ΜΑΓΑΖΙΩΤΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ- ΜΑΡΙΑ, ΜΑΛΛΙΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΖΗΝΟΒΙΑ
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΜΟΣΙΑΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΛΑΠΠΑ ΝΑΤΑΛΙΑ, ΚΑΡΑΛΙΒΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΔΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΑΜΜΑΝΙΤΗ ΑΘΗΝΑ, ΒΑΚΑΛΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΞΕΝΙΑ
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΖΑΜΠΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΞΕΣΦΙΓΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΜΑΚΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΦΕΡΦΕΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΜΙΧΑΕΛΑ, ΜΑΜΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΧΑΤΖΗΓΡΙΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ:ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΦΡΑΙΜ, ΝΑΤΣΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΕΡΖΟΥΔΗ ΖΩΗ, ΖΟΥΝΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΝΑΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, ΚΑΚΑΤΣΙΟΣ ΙΩΣΗΦ, ΚΟΥΤΣΑΦΤΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΠΑΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΟΥΓΟΥΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΑΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΣΓΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΜΠΑΤΖΙΑΝΟΥΛΗ ΠΑΡΘΕΝΙΑ, ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ, ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΠΙΤΣΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΖΙΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΝΑ, ΧΑΛΚΙΑ ΜΑΡΙΑ
13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ:ΤΖΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗ ΛΥΔΙΑ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΑ, ΜΠΑΚΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΝΤΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΟΥΝΤΑΡΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ- ΡΑΦΑΗΛΙΑ, ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΓΚΑΒΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΣΟΦΙΑ, ΚΟΛΙΟΦΟΥΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΣ, ΗΛΙΑ ΧΡΥΣΑ, ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ:ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΕΡΠΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΠΩΠΟΤΑ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΟΥΓΑΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΧΑΤΖΗΠΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΝΤΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ:ΚΟΥΡΟΥΚΕΧΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ,ΔΑΜΑΣΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΜΟΥΤΑΦΙΔΗ ΔΑΝΑΗ, ΤΑΤΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΝΟΥΣΙΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ, ΣΚΟΥΡΑΝΙ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΠΙΤΟΥΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ, ΠΕΡΔΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΑΝΑΗ, ΣΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΧΑΤΖΗΜΑΤΟΥ ΜΑΡΙΛΛΙΑ, ΤΣΙΑΧΤΣΙΡΑ ΖΩΗ
19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ:ΑΓΑΠΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΕΛΙΝΑ, ΚΑΚΑΒΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΤΣΙΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΑΚΚΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΝΝΑ, ΤΖΗΚΑ ΗΛΙΑΝΝΑ, ΘΩΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΓΚΟΥΡΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΛΙΟΤΖΗΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΛΙΤΑΙΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ:ΒΟΪΒΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΟΥΦΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΠΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΤΑΦΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ:ΓΑΡΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΚΡΕΚΑ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΡΑΜΟΥΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΣΙΔΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΤΖΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ, ΤΣΕΛΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΒΑΪΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΚΑΒΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΣΙΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΤΟΓΚΑΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ:ΜΙΧΜΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΖΟΓΚΟΥ ΙΣΑΜΠΕΛΑ, ΚΩΤΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΜΠΟΥΤΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΣΙΝΙΟΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΧΑΔΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΤΕΡΕΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΝΤΟΝΤΗ ΠΑΪΣΙΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ
30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΓΙΑΒΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ, ΛΙΑΜΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΚΡΙΚΗ ΜΑΡΙΝΑ, ΜΑΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΛΙΑΜΤΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΦΡΑΙΜΙΑ
33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΤΣΟΚΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΜΑΝΙΚΑ ΑΛΚΥΟΝΗ, ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ, ΣΚΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΤΑΛΑΧΟΥΠΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΑΣ ΠΑΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
36ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ:ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΛΕΙΩ, ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΠΟΤΑΜΙΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΖΩΗ, ΜΠΑΛΙΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ, ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΟΜΟΡΟΦΣΚΙ ΣΜΑΡΑΓΔΑ, ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
37ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΩΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΡΙΖΑΚΗ ΧΑΡΑ
42ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΖΙΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΣΚΑΒΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΟΚΚΟΡΑ ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΣΙΤΣΙΦΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ, ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΓΕΡΑΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΔΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,ΚΑΣΣΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΠΑΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
44ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΜΟΥΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΣΙΩΠΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΛΑΠΠΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΚΑΚΑΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΕΤΡΟΣ, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΣΑΛΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΑΧΑ ΡΑΠΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΤΑΧΑ ΡΑΠΤΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΧΑΝΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΜΑΡΙΑ, ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μ.Ν.ΡΑΠΤΟΥ: ΓΚΕΒΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΜΠΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΑΛΑΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΟΠΟΥΖΑΣ ΝΕΟΚΛΗΣ- ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΜΑΡΙΟΣ, ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΑ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ- ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΚΟΥΒΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΦΩΛΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΙΖΑ, ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ Μ.Ι.Κ.Ε:ΝΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΑΛΙΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΟΙΒΗ, ΔΗΜΟΤΣΙΟΣ ΒΑΪΟΣ, ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΒΟΥΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΑΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ-ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ ΡΗΓΑΣ, ΜΑΝΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ, ΜΑΓΚΩΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΕΒΕΝΤΗ ΕΥΔΟΞΙΑ, ΝΤΙΝΑ ΚΑΛΥΨΩ-ΜΑΡΙΑ, ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΠΑΠΑΝΙΚΑΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΟΥΚΟΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ, ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΕΛΙΩ, ΚΑΤΣΑΜΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΝΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΜΠΙΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΓΙΤΣΑΡΑΣ ΒΙΚΤΩΡ, ΒΑΛΙΑΖΗ ΛΥΔΙΑ, ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ ΕΛΕΑΝΝΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ B’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΜΑΝΤΖΑΦΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΚΑΝΑΚΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Δ. Σ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
1ο Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
2ο Δ.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΜΗΣΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
1ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΛΑΠΠΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ, Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΛΑΠΠΑΣ BΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΜΑΡΙΟΣ
3ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΔΑΝΑΗ, Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΒΡΑΧΝΑΡΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ, Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ, ΤΖΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: AMOYTZA ΚΑΤΕΡΙΝΑ, Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΦΑΡΑΣΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΦΑΡΑΣΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
7ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΧΑΤΖΗΓΡΙΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
9ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΛΥΚΑΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ, Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΛΕΞΙΔΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΕΞΑΝΔΡΑ, ΧΑΣΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
13ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
16ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΜΑΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ, ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΜΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ
18ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΤΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΚΟΥΡΟΥΚΕΧΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
19ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
24ο Δ. Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΤΟΜΠΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25o Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΓΚΟΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΜΗΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ, ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΜΟΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
27ο Δ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΤΣΙΑΚΑΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
30ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΚΡΙΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
32ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΑΝΔΡΑΝΝΑ
33ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ
37ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΚΩΤΣΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΜΑΡΘΑ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΛΙΤΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΧΑΤΖΗΓΡΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ
39ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΞΥΛΟΠΑΡΚΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΞΥΛΟΠΑΡΚΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
42o Δ. Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΣΥΡΟΥ ΒΑΙΑ
43ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ:ΚΑΡΑΓΚΙΩΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΚΑΛΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
44ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΑΡΑΠΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΙΡΗΝΗ
MANELUNA Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΖΙΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΜΟΥΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΦΕΣΛΗΚΙΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΠΙΑΝΑ ΡΑΦΑΕΛΑ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΨΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ A’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ A’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΚΟΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΒΙΚΤΩΡΙΑ, Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ A’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΡΟΔΑΝΘΗ
13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ,
15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΡΑΚΟΥ
Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΜΠΟΥΧΤΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΒΟΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΟΤΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ,ΠΑΠΑΒΡΑΜΙΔΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΣΠΑΝΟΥΜΕΛΙΝΑ, ΤΣΟΥΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΚΑΡΑΜΟΥΣΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΙΩΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΛΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΤΣΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ
Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΕΛΕΑΝΝΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΡΣΕΝΗ ΖΩΗ, ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΓΙΑΓΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΓΙΟΣΙΠΟΒΙΤΣ ΜΥΡΤΩ, ΖΑΓΓΛΕ ΕΛΕΝΗ, ΖΑΓΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΖΗΒΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΖΗΝΟΥΛΗΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΚΑΡΑΒΑΝΑ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΚΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΠΙΔΑ, ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΣΤΟΥΚΟΓΕΩΡΓΟΥ AΝΝΑ ΜΑΡΙΑ, ΤΣΙΤΣΙΑΝΟΥΔΗ XΡΥΣΟΥΛΑ, ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΚΟΒΑΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΖΗΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΑΣΤΕΡΙΝΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ, ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ, ΜΑΤΡΑΚΗ ΖΩΗ, ΜΗΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΛΙΑΛΙΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ, ΝΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΒΟΥΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΖΑΓΓΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Β΄ΤΑΞΗ: ΓΑΝΤΖΟΥΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, ΝΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ,ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΙΡΗΝΗ,ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ ΣΟΦΙΑ, ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ,ΝΑΧΜΟΥΛΗΣ ΡΕΙ, ΠΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ,ΠΙΚΡΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΜΠΕΛΙΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΡΟΥΠΑΚΙΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, ΚΑΜΠΙΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ΄ΤΑΞΗ: ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ, ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΔΟΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, ΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,ΚΑΡΑΜΟΥΖΑ ΙΩΑΝΝΑ,ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΜΠΕΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΜΠΟΥΝΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δ΄ΤΑΞΗ: ΤΣΕΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΑΝΑΗ,ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΥ ΤΓΕΩΡΓΙΑ, ΓΟΥΚΟΥ ΗΡΩ,ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ,ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ,ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ,ΣΚΑΘΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ,ΛΥΤΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ,ΙΩΑΝΝΟΥΛΑΜΠΡΟΣ,ΖΙΩΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΥΔΙΑ,ΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,ΑΚΡΙΒΟΣΟΥΛΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ,ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ε΄ΤΑΞΗ: ΣΙΑΦΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΞΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΜΠΙΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΓΙΤΣΑΡΑΣ ΒΙΚΤΩΡ, ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤ΄ ΤΑΞΗ: ΜΑΝΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ, ΜΠΑΤΖΑΛΕΞΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ,ΛΙΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΖΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΛΕΒΕΝΤΗ ΕΥΔΟΞΙΑ,ΤΣΙΤΣΙΦΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ,ΠΑΡΙΣΗΔΗΜΗΤΡΑ ,ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,ΜΑΝΔΥΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ,ΡΟΥΠΑΚΙΑ ΕΛΠΙΔΑ, ΧΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΒΟΓΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ,ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ
Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΖΑΜΠΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΔΕΩΝ – ΜΑΡΙΟΣ, ΠΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΔΑΝΑΗ, ΦΩΤΗ ΦΑΙΔΡΑ ,ΝΟΥΤΣΙΑ ΖΩΗ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΣΙΩΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΟΥΤΡΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΣΙΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΟΥΝΑ ΑΘΗΝΑ, ΚΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΑΛΛΙΝΩΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, ΚΟΥΤΜΟΥΡΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΜΥΡΤΩ, ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΓΑΡΔΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΓΚΕΒΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ