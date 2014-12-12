Λάρισα: Βραβεύσεις μαθητών που διακρίθηκαν σε μαθηματικούς διαγωνισμούς
Λάρισα | 04 Σεπ 2024, 20:44
Η καθιερωμένη ετήσια πανηγυρική τελετή βράβευσης των μαθητών του νομού Λάρισας που διακρίθηκαν στους μαθηματικούς διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας κατά το σχολικό έτος 2023-2024, πραγματοποιείται σε ανοιχτή δημόσια εκδήλωση την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2024 στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισας, στις 18:00.
Στη μεγάλη αυτή γιορτή των Μαθηματικών έχουν προσκληθεί μαθητές, εκπαιδευτικοί και κηδεμόνες. Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία θα απονείμει τιμητικά διπλώματα στους διακριθέντες μαθητές Δημοτικών και Γυμνασίων και Λυκείων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας στους διαγωνισμούς «Θαλής»-«Ευκλείδης»-«Αρχιμήδης», Μικρός Ευκλείδης «Μαθηματικά και Παιχνίδι» και «Πυθαγόρας».
Η εκδήλωση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Θεσσαλίας και του EUROPΕ DIRECT Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Προς αποφυγή συνωστισμού η σειρά των βραβεύσεων θα είναι η εξής:
- 18:00: Βράβευση επιτυχόντων στους διαγωνισμούς «Θαλής»-«Ευκλείδης»-«Αρχιμήδης»
- 19:00: Βράβευση επιτυχόντων στον διαγωνισμό Μικρός Ευκλείδης «Μαθηματικά και Παιχνίδι»
- 20:30: Βράβευση επιτυχόντων στον διαγωνισμό «Πυθαγόρας»
Θα τηρηθεί η σειρά των σχολείων και των ονομάτων, όπως αναφέρονται παρακάτω.
41η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»
ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ»
Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΜΙΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ, ΣΟΛΟΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠ. Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥΑ’ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΒΟΥΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΠ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΚΠ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1ο ΕΝΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΕΚΠ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΚΠ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΑΔΑΜΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΥΜΝ. ΠΥΡΓΕΤΟΥ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 3ο ΓΥΜΝ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΚΑΜΠΙΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΚΠ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΥΜΝ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΚΠ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΠ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΧΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΚΠ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΘΑΛΗΣ»
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Β’ Λυκείου: ΑΙΟΛΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ ΜΑΡΙΑ, ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Α’ Λυκείου: ΓΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,
ΡΟΥΠΑΚΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ Γ’ Γυμνασίου: ΝΤΑΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ Β’ Γυμνασίου: ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΓΚΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΓΟΥΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΚΑΚΑΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΡΑΒΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΡΚΕΛΑ, ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, ΛΕΒΕΝΤΗ ΕΥΔΟΞΙΑ, ΜΑΝΔΥΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΜΑΝΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΡΟΥΠΑΚΙΑ ΕΛΠΙΔΑ, ΣΑΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ, ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ ΦΑΝΗ, ΤΖΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ
Α’ Λυκείου: ΠΑΖΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΤΟΤΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ’ Γυμνασίου: ΒΟΥΖΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,
ΤΖΑΜΠΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ Β’ Γυμνασίου: ΛΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΜΙΧΟΥ ΌΛΓΑ, ΠΑΖΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ
Β’ Γυμνασίου: ΤΣΙΓΚΑΡΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β’ Γυμνασίου: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΕΪΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΟΥΛΤΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α’ Λυκείου: ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ
Α’ Λυκείου: ΔΗΜΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β’ Λυκείου: ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΕΛΑ
4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β’ Λυκείου: ΧΕΡΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Α’ Λυκείου: ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α’ Λυκείου: ΓΕΡΑΣΑΚΗΣ ΖΗΣΗΣ, ΛΙΑΠΠΗΣ ΒΑΪΟΣ
1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β’ Γυμνασίου: ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΆΓΓΕΛΟΣ, ΜΠΑΤΖΑΛΕΞΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΜΠΟΥΜΠΑ ΘΩΜΑΗ, ΝΤΟΝΤΑΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΗΣ, ΤΣΙΓΚΑΡΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΤΣΙΛΦΟΓΛΟΥ ΣΥΛΒΗΣ, ΤΣΙΛΦΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ, ΤΣΙΧΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Γ’ Γυμνασίου: ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Β’ Γυμνασίου: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ, ΒΑΡΣΑΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Β’ Γυμνασίου: ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΟΚΟΥ ΖΩΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β’ Γυμνασίου: ΒΛΗΣΣΑΡΗ ΝΕΦΕΛΗ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ’ Γυμνασίου: ΑΜΠΕΛΑΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ’ Γυμνασίου: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Β’ Γυμνασίου: ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΟΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ’ Γυμνασίου: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΕΤΣΕΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Β’ Γυμνασίου: ΜΠΟΛΕΤΗ ΑΡΕΤΗ
15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ’ Γυμνασίου: ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΥΡΤΩ, ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Β’ Γυμνασίου: ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
17ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΝΝΩΝ: Ε’ ΤΑΞΗ: ΓΟΥΓΟΥΛΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΚΑΡΑΜΟΥΣΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ, ΧΑΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΗΣ: Ε’ ΤΑΞΗ: ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΕΛΛΗ, ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΡΑΦΑΕΛΑ, ΝΙΚΟΛΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤ’ ΤΑΞΗ: ΖΙΟΥ ΕΥΑ, ΜΠΑΖΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ: Ε’ ΤΑΞΗ: ΓΟΥΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤ’ ΤΑΞΗ: ΒΡΑΠΙ ΑΓΓΕΛΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ: Ε’ ΤΑΞΗ: ΛΥΓΟΥΡΑ ΑΘΗΝΑ, ΜΠΡΟΥΖΑΣ ΗΛΙΑΣ-ΡΑΦΑΗΛ, ΤΕΛΛΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤ’ ΤΑΞΗ: ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ: Ε’ ΤΑΞΗ: ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤ’ ΤΑΞΗ: ΜΠΑΤΑΓΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ: Ε’ ΤΑΞΗ: ΖΩΤΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ, ΚΑΝΑΚΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤ’ ΤΑΞΗ: ΖΟΥΜΠΕΡ ΑΛΚΕΝ, ΝΤΑΛΑΠΑΣΧΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ: Ε’ ΤΑΞΗ: ΒΛΑΣΤΑΡΗ ΑΡΓΥΡΩ, ΖΕΛΦΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΚΑΡΡΟΥΛΙ ΝΑΝΤΙΑ, ΛΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΛΗ, ΧΑΔΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΤ’ ΤΑΞΗ: ΓΟΥΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΡΑΠΑ ΟΛΓΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ε’ ΤΑΞΗ: ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ, ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ, ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΡΟΒΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤ’ ΤΑΞΗ: ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΑΝΝΑ, ΔΕΛΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΑ ΚΕΡΑΣΙΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ: Ε’ ΤΑΞΗ: ΔΕΣΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΣΤ’ ΤΑΞΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ: Ε’ ΤΑΞΗ: ΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤ’ ΤΑΞΗ: ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ: Ε’ ΤΑΞΗ: ΓΚΟΛΕΣΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΔΡΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΝΙΚΟΣ ΣΤ’ ΤΑΞΗ: ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ, ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΕΥΗ, ΦΑΦΑΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ: Ε’ ΤΑΞΗ: ΓΚΟΒΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΣΙΩΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΦΑΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤ’ ΤΑΞΗ: ΓΚΟΓΚΑΣ ΦΩΤΗΣ, ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ: Ε’ ΤΑΞΗ: ΑΛΕΞΙΑ ΕΛΕΝΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΑΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ, ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ, ΜΗΤΣΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΞΗΝΤΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΞΙΩΝΗ ΙΟΥΛΙΤΤΑ ΣΤ’ ΤΑΞΗ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΝΕΦΕΛΗ, ΜΕΡΚΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΞΥΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΤΣΙΠΛΑΚΟΥΛΗΣ ΦΑΝΗΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ:Ε’ ΤΑΞΗ: ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΣΤ’ ΤΑΞΗ: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ: Ε’ ΤΑΞΗ: ΓΟΥΣΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΣΤ’ ΤΑΞΗ: ΒΛΑΧΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ, ΓΑΛΙΑΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ, ΓΚΟΡΤΣΙΛΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΤΙΝΑ, ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΖΙΩΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΤΣΙΑΦΛΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΟΤΣΙ ΜΕΓΚΙ, ΛΑΠΠΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ, ΜΠΑΝΤΑΣΗ ΜΕΝΙΑ, ΜΠΑΡΜΠΟΥΖΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΝΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΡΑΧΑΒΕΛΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ, ΣΕΪΤΑΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ, ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: Ε’ ΤΑΞΗ: ΤΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΑΛΛΙΑΦΑ ΜΑΡΩ, ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΟΛΓΑ, ΡΟΜΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΤ’ ΤΑΞΗ: ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΠΑΝΑΓΟΣ ΘΑΝΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΠΙΠΕΡΓΙΑ ΜΑΓΔΑ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: Ε’ ΤΑΞΗ:ΚΑΛΛΙΑΡΔΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΜΗΤΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΑΝΝΗ, ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΥΡΟΣ, ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΤΣΙΓΓΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΟΝΔΡΟΣΜΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤ’ ΤΑΞΗ: ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΖΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: Ε’ ΤΑΞΗ: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗ ΑΛΙΚΗ, ΒΟΝΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΒΙΔΕ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΚΟΚΟΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΝΤΟΓΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΩΣΤΗΣ ΔΗΜΗΜΤΡΙΟΣ,
ΛΙΤΣΑ ΑΡΙΟΛΑ, ΜΑΛΙΣΣΟΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΟΚΑ ΦΑΝΗ , ΜΠΟΝΝΕΝΙ ΙΜΕΝ, ΜΠΡΑΧΙΜΕΤΑΪ ΦΛΑΒΙΟ, ΠΑΛΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΟΛΓΑ, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗ, ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΕΙΡΗΝΗ,
ΣΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ’ ΤΑΞΗ: ΜΑΛΙΣΣΟΒΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ ΚΛΕΙΩ, ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ ΠΕΤΡΙΝΑ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΞΕΝΙΑ ΤΟΛΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΟΡΦΕΑΣ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΕΠΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΤΣΙΟΓΓΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ, ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: Ε’ ΤΑΞΗ: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ, ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΣΟΥΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤ’ ΤΑΞΗ: ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΛΥΔΙΑ, ΔΙΑΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΛΥΔΙΑ, ΚΑΠΕΤΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΡΕΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΚΟΥΡΚΟΥΒΑΤΗ ΛΥΔΙΑ, ΜΟΣΙΑΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΟΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: Ε’ ΤΑΞΗ: ΣΑΪΤΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤ’ ΤΑΞΗ: ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΜΑΚΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: Ε’ ΤΑΞΗ: ΑΡΧΟΝΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΜΠΑΛΑΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΣΚΕΤΟΥ ΜΑΡΙΛΟΥ, ΧΟΡΜΟΒΑ ΜΑΡΙΑΝΤΑ ΣΤ’ ΤΑΞΗ: ΓΚΕΡΤΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΝΑΤΣΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΝΑ, ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΙΟΣ, ΤΕΡΖΟΥΔΗ ΖΩΗ
12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: Ε’ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΟΥΦΕΚΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΧΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤ’ ΤΑΞΗ: ΒΟΡΙΔΗ ΦΑΙΔΡΑ, ΓΕΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΔΕΛΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ, ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΤΖΙΑΝΟΥΛΗ ΠΑΡΘΕΝΙΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΡΑΜΙΩΤΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: Ε’ ΤΑΞΗ: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΒΛΟΥΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΓΚΑΤΑΓΙΑ ΛΑΜΠΡΙΤΙΝΑ, ΓΚΑΤΑΓΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΓΚΑΤΖΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ, ΜΟΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΡΟΣΜΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤ’ ΤΑΞΗ: ΓΕΡΑΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΦΟΥΝΤΑΡΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: Ε’ ΤΑΞΗ: ΒΑΛΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΖΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑ ΑΘΗΝΑ ΣΤ’ ΤΑΞΗ: ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΤΣΙΤΣΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΣΤ’ ΤΑΞΗ: ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΑΡΑΪΛΟΥΔΗ ΜΕΛΙΝΑ, ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ, ΓΚΑΒΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΟΦΙΑ, ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΚΟΥΖΙΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΕΞΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΗΛΙΑ ΧΡΥΣΑ, ΚΑΖΑΪΤΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΡΑΦΑΗΛΙΑ, ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΚΟΛΙΟΦΟΥΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΚΟΥΒΑΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΛΑΖΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΜΠΕΓΚΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΚΟΣ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΣ
16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: Ε’ ΤΑΞΗ: ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑ ΧΡΥΣΑ, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΤΕΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΤΣΟΓΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΤ’ ΤΑΞΗ: ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΛΟΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: Ε’ ΤΑΞΗ: ΔΗΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΤΑΡΑΤΩΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤ’ ΤΑΞΗ: ΚΟΥΡΟΚΕΧΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΤΑΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: Ε’ ΤΑΞΗ: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΓΚΑΝΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΟΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΩΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΜΙΧΑΛΗ ΒΑΪΑ, ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΤΣΙΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΤ’ ΤΑΞΗ: ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΓΚΟΥΝΤΕΛΟΥ ΜΑΡΘΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΕΡΚΟΥΛΑ ΝΕΦΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΛΙΑΠΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΤΣΙΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: Ε’ ΤΑΞΗ: ΜΑΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ’ ΤΑΞΗ: ΒΟΪΒΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΞΑΝΘΗ-ΧΑΪΔΩ
23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ:
Ε’ ΤΑΞΗ: ΔΙΑΚΟΥΜΗ ΕΛΠΙΔΑ, ΔΡΟΣΟΥΛΗ ΛΕΤΤΑ, ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΣΤΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤ’ ΤΑΞΗ: ΘΕΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΜΑΛΙΣΙΟΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΠΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΠΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΠΑΞΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΣΤ’ ΤΑΞΗ: ΒΑΪΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΑΡΟΦΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: Ε’ ΤΑΞΗ: ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΖΩΗ, ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΣ ΕΡΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΠΥΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤ’ ΤΑΞΗ: ΜΙΧΜΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: Ε’ ΤΑΞΗ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ, ΚΑΪΜΑΚΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤ’ ΤΑΞΗ: ΓΙΑΒΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ, ΚΟΥΦΟΝΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: Ε’ ΤΑΞΗ: ΜΟΥΧΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤ’ ΤΑΞΗ: ΜΕΤΑΞΙΩΤΗ ΑΜΕΛΙΑ, ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΡΟΥΒΑ ΕΙΡΗΛΕΝΑ
32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: Ε’ ΤΑΞΗ: ΒΡΑΚΑ ΒΑΛΕΡΙΑ, ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΤΑΜΗ ΟΛΓΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗ ΑΝΝΑ, ΤΖΙΑΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΤ’ ΤΑΞΗ: ΤΣΑΠΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΛΕΝΗ
33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: Ε’ ΤΑΞΗ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΝΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤ’ ΤΑΞΗ: ΜΑΝΙΚΑ ΑΛΚΥΟΝΗ, ΝΤΑΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΤΣΟΚΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
36ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: Ε’ ΤΑΞΗ: ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ, ΣΠΡΙΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ’ ΤΑΞΗ: ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΜΟΡΟΦΣΚΙ ΣΜΑΡΑΓΔΑ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΖΩΗ
42ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: Ε’ ΤΑΞΗ: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΓΡΕΜΜΕΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ’ ΤΑΞΗ: ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΣΜΥΡΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΣΙΤΣΙΦΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ
43ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: Ε’ ΤΑΞΗ: ΓΟΥΓΑΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΚΙΤΣΙΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΛΥΓΟΥΡΑ ΑΡΕΤΗ, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΗΣ, ΡΟΪΔΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΣΟΦΟΛΟΓΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
44ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: Ε’ ΤΑΞΗ: ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΔΑΝΑΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ’ ΤΑΞΗ: ΣΙΩΠΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ, ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ε’ ΤΑΞΗ: ΑΚΡΙΒΟΣΟΥΛΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ, ΓΚΛΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΚΑΤΣΑΜΑΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΥ ΤΖΩΡΤΖΙΑ, ΝΤΑΝΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΣΚΑΘΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΤΑΪΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣΤ’ ΤΑΞΗ: ΒΑΛΙΑΖΗ ΛΥΔΙΑ, ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΑΡΑΦΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μ.Ν.ΡΑΠΤΟΥ: Ε’ ΤΑΞΗ: ΚΑΟΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΡΕΤΣΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΩΜΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤ’ ΤΑΞΗ: ΓΚΕΒΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΤΟΠΟΥΖΑΣ ΝΕΟΚΛΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ: Ε’ ΤΑΞΗ: ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤ’ ΤΑΞΗ: ΛΙΑΛΙΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ, ΝΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ»
Δ.Σ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΤ’ Δημοτικού: ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΟΥ Ε’ Δημοτικού: ΦΑΚΑΛΗ ΗΛΙΑΝΑ
1ο Δ.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΤ’ Δημοτικού: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ
2ο Δ. Σ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ Β’ Δημοτικού: ΓΚΑΝΑΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1ο Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ε’ Δημοτικού: ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤ’ Δημοτικού: ΔΕΛΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
2ο Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Δ’ Δημοτικού: ΡΑΦΤΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤ’ Δημοτικού: ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1ο Δ.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ: Β’ Δημοτικού: ΦΕΡΦΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ’ Δημοτικού: ΦΕΡΦΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
1ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Β’ Δημοτικού: ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Γ’ Δημοτικού: ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΑΚΟΣ ΡΑΦΑΗΛ
2ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Γ’ Δημοτικού: ΛΑΠΠΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ, ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Δ’ Δημοτικού: ΛΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Β’ Δημοτικού: ΒΡΑΧΝΑΡΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΖΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΖΗΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ’ Δημοτικού: ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΔΑΝΑΗ Δ’ Δημοτικού: ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ Ε’ Δημοτικού: ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ,
4ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Β’ Δημοτικού: ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ, Δ’ Δημοτικού: ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΦΑΡΑΣΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε’ Δημοτικού: ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ ΣΤ’ Δημοτικού: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
5ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Β’ Δημοτικού: ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΙΟΛΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ,
6ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Β’ Δημοτικού: ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
8ο Δ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ Δ’ Δημοτικού: ΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Β’ Δημοτικού: ΚΟΥΚΟΥΜΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ Γ’ Δημοτικού: ΛΥΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Δ’ Δημοτικού: ΚΟΥΚΟΥΜΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΑΝΑΣΣΗ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΕΝΙΑΤΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΠΑΛΛΑ ΜΥΡΤΩ, ΧΑΣΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
10ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Γ’ Δημοτικού: ΣΚΑΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ,
14ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Γ’ Δημοτικού: ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΡΓΥΡΗ ΣΤ’ Δημοτικού: ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
16ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Γ’ Δημοτικού: ΜΑΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ,
18ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Γ’ Δημοτικού: ΤΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ’ Δημοτικού: ΚΟΥΡΟΥΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤ’ Δημοτικού: ΤΑΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Γ’ Δημοτικού: ΚΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε’ Δημοτικού: ΤΟΜΠΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
22o Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤ’ Δημοτικού: ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
23ο Δ. Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Β’ Δημοτικού: ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Δ’ Δημοτικού: ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
24ο Δ. Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
25o Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Γ’ Δημοτικού: ΒΟΥΛΓΑΡΑ ΝΑΤΑΛΙΑ , ΛΕΒΕΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΡΣΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Δ’ Δημοτικού: ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
27ο Δ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤ’ Δημοτικού: ΜΠΑΝΤΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΣΑΛΑΜΠΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
30ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
32ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Β’ Δημοτικού: ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
33ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ: Β’ Δημοτικού: ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
36ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Γ’ Δημοτικού: ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤ’ Δημοτικού: ΜΕΜΤΣΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
37ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Β’ Δημοτικού: ΛΙΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ’ Δημοτικού: ΚΩΤΣΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Δ’ Δημοτικού: ΚΟΛΛΑΤΟΥ-ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤ’ Δημοτικού: ΛΙΤΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
38ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Γ’ Δημοτικού: ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
42o Δ. Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Β’ Δημοτικού: ΑΔΑΜΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΒΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΑΝΤΗΣ ΒΑΙΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΑΝΘΙΑ, ΚΟΚΚΟΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΜΑΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΠΙΛΤΣΟΥΡΗ Γ’ Δημοτικού: ΜΥΡΤΩ ΆΟΥΑΝΤ ΜΙΧΑΗΛ
43ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Γ’ Δημοτικού: ΚΑΡΑΓΚΙΩΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Δ’ Δημοτικού: ΤΑΧΜΑΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
44ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Β’ Δημοτικού: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ Δ’ Δημοτικού: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε’ Δημοτικού: ΠΑΠΑΊΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Β’ Γυμνασίου: ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Β’ Γυμνασίου: ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ Α’ Γυμνασίου: ΓΚΑΝΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Γ’ Γυμνασίου: ΨΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Β’ Γυμνασίου: ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α’ Γυμνασίου: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α’ Γυμνασίου: ΧΑΤΖΗΓΡΙΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΧΑΤΖΗΓΡΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ B’ Γυμνασίου ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΜΑΡΙΟΣ
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α’ Γυμνασίου: ΤΖΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α’ Γυμνασίου: ΠΑΠΑΊΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ’ Γυμνασίου: ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α’ Γυμνασίου: ΛΑΠΠΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, ΜΑΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Β’ Γυμνασίου: ΓΙΑΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
MANELUNA KINDER ΑCADEMY Β’ Δημοτικού: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΗΡΕΑΣ, ΖΑΪΝΤΟΥΔΗΣ ΜΙΝΩΑΣ, ΘΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΠΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ, ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ’ Δημοτικού: ΖΙΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΖΙΩΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΑΡΑΓΓΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΑ-ΘΑΛΕΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Β’ Δημοτικού: ΒΑΖΙΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ, ΓΑΡΓΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΥΡΤΩ, ΓΚΑΜΠΕΤΑΣ ΑΔΑΜΟΣ, ΚΟΥΝΤΡΟΥΜΠΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΓΟΥΓΟΥΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΓΟΥΛΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΔΡΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΑΚΑΝΟΥΔΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ, ΚΑΛΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ, ΚΑΣΤΑΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΤΣΑΜΑΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΤΟΥΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΝΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΕΙΡΗΝΗ, ΝΩΤΑ ΗΡΩ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΥΛΟΣ, ΠΑΝΔΡΕΜΜΕΝΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ, ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ, ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ, ΣΑΛΓΚΑΜΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΣΗΛΥΒΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, ΣΙΟΥΛΑ ΑΝΝΑ, ΣΤΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΤΣΙΤΡΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΦΛΕΓΓΑ ΜΑΡΙΑ, ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γ’ Δημοτικού: ΓΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ, ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ ΣΟΦΙΑ, ΜΠΑΤΖΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΑΧΜΟΥΛΗΣ ΡΕΙ, ΞΟΜΑΛΗ ΔΟΜΝΑ, ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Δ’ Δημοτικού: ΔΟΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΡΑΜΟΥΖΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, ΚΑΦΑΝΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΚΟΚΚΑΛΗ ΧΡΥΣΑ, ΚΟΥΤΣΑΥΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΜΥΡΤΩ, ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε’ Δημοτικού: ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΩΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΛΚΙΒΙΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΟΛΓΑ, ΣΚΑΘΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΤΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΤΣΕΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΤ΄ Δημοτικού: ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΑΣΩΝ, ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΝΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α΄ Γυμνασίου: ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΑΜΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Β΄ Γυμνασίου: ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ΄ Γυμνασίου: ΚΑΤΣΑΦΛΙΑΝΗΣ ΑΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΗΣ, ΣΚΙΑΔΑΣ ΜΑΝΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Β’ Δημοτικού: ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,
ΖΙΜΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΚΑΡΤΣΑΦΛΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΕΦΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΥΡΤΗ ΕΛΛΗ, ΜΑΪΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΙΧΜΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΠΡΕΤΑ ΒΑΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΙΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΛΗ
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΤΣΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΤΣΙΛΑ ΦΑΝΗ, ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ Γ’ Δημοτικού: ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΕΛΕΑΝΝΑ, ΑΡΣΕΝΗ ΖΩΗ, ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΓΙΑΓΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΖΑΓΓΛΕ ΕΛΕΝΗ, ΖΑΓΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΖΗΒΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΜΙΧΜΙΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΠΙΔΑ, ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΣΤΟΥΚΟΓΕΩΡΓΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ, ΤΣΙΤΣΙΑΝΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Δ’ Δημοτικού: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΓΚΟΒΑΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΖΗΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΖΗΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΕΛΑΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΚΟΥΡΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ, ΛΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Ε’ Δημοτικού: ΔΡΑΜΗΣ ΖΗΣΗΣ, ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΤΡΑΚΗ ΖΩΗ, ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤ’ Δημοτικού: ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΝΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Β’ Γυμνασίου: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ Β’ Δημοτικού: ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΑΧΙΛΛΙΑΝΝΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΑΪΤΣΗ ΜΥΡΣΙΝΗ, ΒΑΡΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΓΚΙΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΧΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΖΑΜΠΕΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΘΩΜΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΑΡΒΑΣΩΝΗ ΛΥΔΙΑ, ΛΙΒΥΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΜΕΛΙΑ – ΝΕΦΕΛΗ, ΛΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΜΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΟΥΤΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΣΑΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΟΠΟΥΖΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΤΣΙΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ – ΕΛΙΣΑΒΕΤ, ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ Γ’ Δημοτικού: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΜΥΡΤΩ, ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΓΚΕΒΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΓΟΥΛΑ ΛΟΥΚΙΑ, ΖΑΜΠΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΚΑΟΥΝΑ ΑΘΗΝΑ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΛΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ, ΜΠΕΛΙΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΝΟΥΤΣΙΑ ΖΩΗ, ΠΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΔΑΝΑΗ, ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ ΆΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ, ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΦΩΤΗ ΦΑΙΔΡΑ, ΧΟΝΔΡΟΔΗΜΟΥ ΆΝΝΑ, ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝ Δ’ Δημοτικού: ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΛΕΒΗ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΒΑΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΜΑΡΙΑ, ΖΑΜΠΕΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΤΣΙΚΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΗΤΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΜΩΝ, ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ – ΜΑΡΙΑ, ΠΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΤΑΒΑΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ, ΣΤΑΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ Ε’ Δημοτικού: ΚΑΟΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΚΟΛΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ, ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΟΥΤΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤ’ Δημοτικού: ΓΚΕΒΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΥΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΤΟΠΟΥΖΑΣ ΝΕΟΚΛΗΣ– ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α’ Γυμνασίου: ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΒΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΦΩΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΙΖΑ Β’ Γυμνασίου: ΚΥΤΟΥΔΗ ΖΩΗ, ΜΙΧΟΥ OΛΓΑ Γ’ Γυμνασίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΡΟΒΙΔΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΡΑΦΑΕΛΑ