Τον Οκτώβριο, η πόλη «βάφεται» ροζ, για να στείλει το πιο δυνατό μήνυμα: ο καρκίνος του μαστού μπορεί να νικηθεί. Είναι ο μήνας που μετατρέπουμε την ενημέρωση σε δύναμη και την πρόληψη σε ζωή. Είναι ο μήνας που προσπαθούμε να αλλάξουμε το «φοβάμαι» σε «προλαμβάνω» και το "απελπίζομαι" σε «παλεύω».

Η Λάρισα στέλνει το δικό της μήνυμα ζωής και ελπίδας μέσα από την πρωτοβουλία «Όσο ΡΟΖ ελπίΖΩ», την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στις 19:30, στον υπαίθριο χώρο μπροστά από το κτίριο Κατσίγρα της Ιατρικής Σχολής.

Η εορταστική και αφυπνιστική εκδήλωση πραγματοποιείται από το Σύλλογο Καρκινοπαθών Λάρισας και συνδιοργανώνεται από το Επιμελητήριο Λάρισας, το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, τον ΣΘΕΒ και το Γαλλικό Ινστιτούτο - Γαλλική Πρεσβεία, υπό την αιγίδα του Δήμου Λαρισαίων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ενώνουμε δυνάμεις και απολαμβάνουμε το βραβευμένο γυναικείο φωνητικό σύνολο InDONNAtion του ΔΩΛ, ζωντανό μουσικό πρόγραμμα από τους παραγωγούς του Party FM 97,1, ροζ φωτισμό του κτιρίου της Ιατρικής Σχολής, ροζ εκπλήξεις για το κοινό, παιδική απασχόληση και δραστηριότητες από το ΙΕΚ ΑΚΜΗ.

Επίσης, οι γιατροί του Κέντρου Μαστού & του Ογκολογικού Συμβουλίου Μαστού του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας θα είναι εκεί για να ενημερώσουν και να δώσουν συμβουλές σε κάθε ενδιαφερόμενη/ο.