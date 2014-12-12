Σοβαρά τραυματίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής μία 62χρονη γυναίκα η οποία, μέσα σε πίστα με ηλεκτρικά αυτοκινητάκια για παιδιά, χτυπήθηκε από ένα αυτοκινητάκι με αποτέλεσμα να υποστεί κατάγματα στο πόδι και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται περιμένοντας να εγχειριστεί στο τραυματισμένο της πόδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του paidis.com η γυναίκα μπήκε στην πίστα με εγγονάκι της το οποίο επιβίβασε σε ένα από τα αυτοκινητάκια, όταν κάτω από άγνωστε συνθήκες, πριν βγει από την πίστα, ένα άλλο αυτοκινητάκι, που οδηγούσε παιδάκι, άθελά του έπεσε πάνω της με αποτέλεσμα να προκληθούν κατάγματα στο πόδι της.