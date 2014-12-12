Άρχισαν σήμερα και ολοκληρώνονται αύριο στον Μύλο του Παππά στη Λάρισα οι εργασίες του ευρωπαϊκού προγράμματος “SHARE” στο επίκεντρο, του οποίου τίθενται ζητήματα που έχουν σχέση με την βιώσιμη στέγαση, την κοινωνική συνοχή και την αναζωογόνηση αστικών περιοχών.

Τις εργασίες στη Λάρισα παρακολουθούν εκπρόσωποι των εταίρων-πόλεων συμπεριλαμβανομένου του Δήμου Φουενλαμπράδα (Ισπανία, συντονιστής εταίρος), του Δήμου Βίλνιους (Λιθουανία) και του Δήμου Τέραμο (Ιταλία).

Υπενθυμίζεται, ότι το έργο SHARE επικεντρώνεται στη μεταφορά και προσαρμογή του μοντέλου της Κοινωνικής Μισθωτικής Υπηρεσίας (Social Rental Agency) και έχει ως στόχο την προώθηση βιώσιμων λύσεων στέγασης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την αναζωογόνηση αστικών περιοχών μέσα από καινοτόμες και συμμετοχικές πρακτικές.

Η συνάντηση που διοργανώνει ο Δήμος Λάρισας αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πορεία του έργου, καθώς σηματοδοτεί τη μετάβαση στη Φάση 3: Field Testing, κατά την οποία οι εταίροι θα εφαρμόσουν πιλοτικά δράσεις στις πόλεις τους. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν παρουσιάσεις, θεματικά εργαστήρια και ανταλλαγές εμπειριών μεταξύ των εταίρων, με έμφαση στην πρακτική εφαρμογή των εργαλείων μεταφοράς γνώσης και στην ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων.

Κατά τη διάρκεια των διήμερων εργασιών της συνάντησης θα παρουσιαστούν το πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης (Monitoring & Evaluation Framework) του SHARE, τα τοπικά σχέδια δράσης (Transfer Roadmaps) των εταίρων, οι δοκιμαστικές παρεμβάσεις (field tests), που θα υλοποιηθούν σε κάθε πόλη και το μοντέλο της Κοινωνικής Μισθωτικής Υπηρεσίας.

Η διοργάνωση στη Λάρισα προσφέρει την ευκαιρία να αναδειχθεί ο ρόλος της πόλης ως ενεργό ευρωπαϊκό εταίρο σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και καινοτόμων προσεγγίσεων στέγασης, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς δήμους και φορείς.

