Τέλος στη δράση ενός διαρρήκτη έβαλε η Αστυνομία, στη Λάρισα, με τη σύλληψη του.

Η ανακοίνωση:

"Συνελήφθη, χθες (12-09-2025) το πρωί στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, -1- ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ο δράστης κατελήφθη από τους αστυνομικούς να εξέρχεται από οικία ημεδαπής γυναίκας, την οποία προηγουμένως είχε διαρρήξει χωρίς να αφαιρέσει κάτι.

Στη θέα των αστυνομικών, απέρριψε μία χάρτινη συσκευασία με ουσία, πιθανόν ηρωίνη, βάρους -0,3- γραμμαρίων και ένα κουτί με -30- ναρκωτικά δισκία, χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή, τα οποία κατασχέθηκαν.

Επιπλέον, όπως εξακριβώθηκε, το βράδυ της 03-09-2025 στη Λάρισα, ο συλληφθείς αφαίρεσε από περίπτερο, ιδιοκτησίας άλλης ημεδαπής γυναίκας, το χρηματικό ποσό των -1.100- ευρώ από το ταμείο".