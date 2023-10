Δύο αδέρφια από τη Λάρισα, ο Κωνσταντίνος και η Μαρία Χαδουλού έχουν δημιουργήσει το Mockinbird Studio όπου ασχολούνται με το Design και τις ειδικές κατασκευές επίπλων. Πλήρως εξοπλισμένο τεχνολογικά και με μια σειρά μηχανημάτων επεξεργασίας ξύλου, μετάλλου, δέρματος, υφάσματος και άλλων υλικών, ώστε η ιδέα από φαντασία ή αποτύπωση σε χαρτί να γίνει πραγματικότητα, επισημαίνουν στην ΕΡΤ3.

Φέτος τα δυο αδέλφια προσκλήθηκαν και συμμετείχαν στη Διεθνή έκθεση Σύγχρονης Τέχνης και Design της Φλωρεντίας (Florence Biennale), όπου κατάφεραν να κερδίσουν το πρώτο βραβείο στην κατηγορία του Design. Τα δυο αδέρφια συμμετείχαν στη Διεθνή έκθεση Σύγχρονης Τέχνης και Design «I Am You. Individual and Collective Identities in Contemporary Art and Design» που έλαβε χώρα στη Φλωρεντία μετά από τιμητική πρόσκληση από τον ιδρυτή του θεσμού Pasquale Celona.