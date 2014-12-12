Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μία ανήλικη, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

Ειδικότερα, οι δράστιδες, λίγο νωρίτερα, χωρίς να γίνουν αντιληπτές, αφαίρεσαν μία τσάντα άλλης γυναίκας, την οποία είχε ακουμπήσει σε παγκάκι έξω από κατάστημά της και η οποία περιείχε χρήματα, προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα.

Οι δράστιδες εντοπίστηκαν σε κοντινή απόσταση από τους προστρέξαντες αστυνομικούς και σε γενόμενο έλεγχο, βρέθηκαν αφαιρέθεντα χρήματα καθώς και προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα της παθούσας, ενώ στη συνέχεια, σε παρακείμενο οδό, βρέθηκε άδεια και η τσάντα της. Τα προαναφερόμενα αποδόθηκαν στην παθούσα.