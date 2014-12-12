Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ και σήμερα τις μεταμεσονύχτιες ώρες στη Λάρισα, δύο άνδρες, σε διαφορετικές περιπτώσεις, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Λάρισας, αντίστοιχα, διότι, στο πλαίσιο διενεργηθέντων ελέγχων, κατελήφθησαν να κατέχουν μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, οι οποίες κατασχέθηκαν.