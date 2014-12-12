Σε συλλήψεις δύο ατόμων, στη Λάρισα, προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ., καθώς εκκρεμούσαν σε βάρος τους καταδικαστικές αποφάσεις για φοροδιαφυγή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Συνελήφθησαν, χθες (13-10-2025) το μεσημέρι στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, -2- ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν αποφάσεις και συγκεκριμένα:

∙σε βάρος του ενός, απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για φοροδιαφυγή, με ποινή κάθειρξης -5- ετών &

∙σε βάρος του άλλου, απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Ιωαννίνων για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, με ποινή κάθειρξης -7- ετών και χρηματική ποινή -20.000- ευρώ και απόφαση του Τριμελούς Στρατοδικείου Θεσσαλονίκης για ανυποταξία, με ποινή φυλάκισης -10- μηνών, μετατραπείσα σε χρηματική ποινή προς -10- ευρώ ημερησίως.