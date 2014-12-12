Με την όρεξη όπως φαίνεται θα μείνουν αρκετοί καταναλωτές στη Λάρισα που θα θελήσουν να προμηθευτούν αιγοπρόβειο κρέας εν όψει της εορτής του Δεκαπενταύγουστου.

Η ευλογιά που έχει οδηγήσει χιλιάδες ζώα σε θανάτωση στη Θεσσαλία, αλλά και τα περιοριστικά μέτρα, τα οποία οδήγησαν και τα σφαγεία της περιοχής σε αναστολή σφαγών για τα αιγοπρόβατα έχουν δημιουργήσει ένα σκηνικό εξαιρετικά δύσκολο και για τους κρεοπώλες, αλλά και για τους καταναλωτές.

Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ Λάρισας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Κρεοπωλών κ. Ευ. Ρίζος, “υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη στο αιγοπρόβειο κρέας και οι όποιες ποσότητες διατίθενται στη Λάρισα, προέρχονται από άλλες περιοχές, όπου τα σφαγεία λειτουργούν, γιατί στην περιοχή μας εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει και τις τιμές προς τα πάνω, σύμφωνα με το νόμο της προσφοράς και της ζήτησης”.

Ο πρόεδρος των Κρεοπωλών της Λάρισας πρόσθεσε ότι το αιγοπρόβειο κρέας “έχει ακριβύνει κατά 40%. Από το ποσοστό αυτό ένα 20% αφορά στην τιμή του παραγωγού. Πρόκειται για κρέας που ήταν πιο προσιτό στον καταναλωτή, αλλά πλέον υπάρχει μεγάλη αύξηση στην τιμή του”.

Όσον αφορά την συμπεριφορά των καταναλωτών και το ενδεχόμενος στροφής τους σε άλλα είδη κρέατος, ο κ. Ριζος σημείωσε ότι σαφής εικόνα θα υπάρξει από τον επόμενο μήνα, αφού λόγω των διακοπών του καλοκαιριού σημειώνεται κάμψη στην αγοραστική κίνηση της πόλης.

Iωάννης Γιάτσιος (ertnews.gr)