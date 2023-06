To Επιμελητήριο Λάρισας, η Επιτροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Επιμελητηρίου Λάρισας και το Ινστιτούτο Πρόληψης και Ανάπτυξης -IPD, συνδιοργανώνουν δωρεάν δράση ενδυνάμωσης και ευεξίας για άνδρες γονείς.

Πρόκειται για ένα δίωρο βιωματικό εργαστήριο με βασικό εργαλείο τις τεχνικές διαχείρισης άγχους (stress management), mindfulness και embodiment, το οποίο θα αντιμετωπίσει την ανάγκη εξισορρόπησης επαγγελματικής – προσωπικής ζωής του σύγχρονου εργαζόμενου πατέρα και πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η δράση θα υλοποιηθεί την Τρίτη 4/7 στις 19:00 με αφορμή την Ημέρα του Πατέρα στον κήπο του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας με ελεύθερη είσοδο.

Για τη συμμετοχή σας συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα: https://forms.gle/6UxWKi6uVaF59Bd38

Η δράση υλοποιείται στα πλαίσια του έργου PAPA (Promoting work-life balance to professional male parents or single parents and carers) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA210-ADU με συντονιστή το Ινστιτούτο Πρόληψης και Ανάπτυξης- IPD από την Ελλάδα, σε συνεργασία με το Einurd της Ισλανδίας. Πρόκειται για ένα καινοτόμο, επίκαιρο πρόγραμμα, το οποία θα αντιμετωπίσει την ανάγκη εξισορρόπησης επαγγελματικής – προσωπικής ζωής του εργαζόμενου πατέρα.

Στόχος του προγράμματος PAPA είναι η αντιμετώπιση της σύγκρουσης προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, η οποία συνδέεται με πλήθος δεικτών κακής υγείας και μειωμένης ευεξίας (όπως υψηλότερα επίπεδα άγχους, συναισθηματική εξάντληση, μείωση ικανοποίησης από τη ζωή κ.α.) με έμφαση στους εργαζόμενους άνδρες γονείς ή/και μονογονείς και φροντιστές ανεξαρτήτου ηλικίας.

Περισσότερες πληροφορίες: matraki@ipd.gr, 6979225780