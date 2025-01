Οι ψηφιακοί κίνδυνοι αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τις επιχειρήσεις σήμερα. Για να επιβιώσουν και να ευημερήσουν, οι επιχειρήσεις πρέπει να αναπτύξουν μια κουλτούρα ανθεκτικότητας και να υιοθετήσουν καινοτόμες λύσεις στα θέματα της ψηφιακής οργάνωσης και της ασφάλειας που θα τους επιτρέψουν να προσαρμοστούν στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων Βόρειας Ελλάδας (ΕΔΕΒΕ) και ειδικότερα το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Ψηφιακού Μετασχηματισμού, με την υποστήριξη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Τεχνολογίας Πληροφορικής Ελλάδος, του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, διοργανώνει στη Λάρισα, στις 07 Φεβρουαρίου 2025, στις 17:00 έως 21:00, στο Ξενοδοχείο Larissa Imperial ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Θωρακίζοντας το Μέλλον: Ανθεκτικότητα και Επιχειρησιακή Συνέχεια στην ψηφιακή εποχή»

Η συμμετοχή στην Εσπερίδα είναι δωρεάν και απευθύνεται σε Διευθυντικά στελέχη πληροφορικής (CIOs, IT Directors, IT Managers), σε Διευθυντές επιχειρήσεων (CEOs, COOs, Γενικούς Διευθυντές, Οικονομικούς Διευθυντές), σε εκπροσώπους διοικήσεων μεγάλων οργανισμών, σε εκπροσώπους επιχειρήσεων τεχνολογίας που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας.

Οι θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν:

Εισαγωγική ομιλία και στη συνέχεια συζήτηση πάνω στο θέμα: «Ψηφιακοί κίνδυνοι και η ανάγκη για ανθεκτικές επιχειρήσεις», από τον Βασίλειο Γερογιάννη, Καθηγητή, Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Στη συζήτηση συμμετέχουν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτριος Παπαστεργίου και εκπρόσωποι του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (ΣΒΘΣΕ).

Η θεματική Ενότητα Ανθεκτικότητα περιλαμβάνει ομιλία με θέμα: «Από την ευπάθεια στην ανθεκτικότητα: Μια νέα προσέγγιση για τις επιχειρήσεις» από την Βίβιαν Παράσχου, Sustainability Business Development Leader, Greece & Cyprus SE Foundation, Schneider Electric και ανοιχτή συζήτηση με θέμα την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων, όπου εκπρόσωποι οίκων που παρέχουν υπηρεσίες και λύσεις που βοηθούν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων θα ανταλλάξουν απόψεις και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις.

Θα συζητηθούν οι προκλήσεις του νέου ψηφιακού χώρου, η ανάγκη υιοθέτησης των αρχών του ESG (περιβάλλον, κοινωνία, διακυβέρνηση), οι ψηφιακοί κίνδυνοι, η ανάγκη για οργανωτικές αλλαγές και αλλαγές στην κουλτούρα των επιχειρήσεων. Συμμετέχουν εκπρόσωποι των επιχειρήσεων Biztech, EPSILON SINGULARLOGIC, ENTERSOFT, HP, TUV NORD με συντονιστή τον κ. Δημήτρη Μανδαλώζη, Διευθυντή Λειτουργίας της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.

Η θεματική Ενότητα Επιχειρησιακή Συνέχεια περιλαμβάνει ομιλία με θέμα «Προστατεύοντας την επιχείρηση: Οφέλη, διεθνείς πρακτικές και εμπειρίες από την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για την επιχειρησιακή συνέχεια» από τον Μιχαήλ Σενή, ICT & Digital projects Director, Hill International και ανοιχτή συζήτηση με θέμα την επιχειρησιακή συνέχεια, στη διάρκεια της οποίας εκπρόσωποι οίκων που παρέχουν λύσεις επιχειρησιακής συνέχειας θα ανταλλάξουν απόψεις και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις.

Θα συζητηθούν οι αναγκαίες επιλογές για τη διασφάλιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων μετά από συμβάντα, τα σχέδια ανάκαμψης, η ανάγκη συμμόρφωσης των επιχειρήσεων στο κανονιστικό πλαίσιο, οι τεχνολογικές επιλογές. Συμμετέχουν εκπρόσωποι των επιχειρήσεων ALGOSYSTEMS, Commvault, Info Quest, Inter Engineering, LANCOM. Συντονίζει ο κ. Μιχάλης Μωραϊτης, IT Strategist, Board Member to the European CIO Association, Partner της Actus Valida.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με cocktail και networking.

Περισσότερες πληροφορίες για το αναλυτικό πρόγραμμα και για την δωρεάν εγγραφή στην Εσπερίδα υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΕΔΕΒΕ https://edeve.gr/