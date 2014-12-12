Μια ξεχωριστή εκδήλωση, με τίτλο «Ροζ Δύναμη – Άθληση, Πρόληψη, Ελπίδα» διοργανώνει ο Δήμος Λαρισαίων και η Αντιδημαρχία Παιδείας & Άθλησης - Τμήμα Αθλητισμού, σε συνεργασία με τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής του προγράμματος «Άθληση και Γυναίκα» και τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Λάρισας, σήμερα, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, στις 19:30, στο «Χατζηγιάννειο» Πνευματικό Κέντρο Λάρισας.

Πρόκειται για μια εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται τον Οκτώβριο, μήνα Πρόληψης και Ενημέρωσης για τον Καρκίνο του Μαστού.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την αξία της πρόληψης, την ψυχολογική υποστήριξη, αλλά και τον ρόλο της άσκησης ως σύμμαχο στην υγεία και την ποιότητα ζωής των γυναικών.

Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι οι: Αθανάσιος Κωτσάκης, Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής ΠΓΝΛ, Αντιγόνη (Άντα) Πουλτσίδη, MD, PhD, MSc., Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χειρουργικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Σέβη Χατζοπούλου, M.Sc., Ψυχολόγος Υγείας, Ψυχοθεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια & Επόπτρια Gestalt, Ιωάννα Καραβάνα, Δικηγόρος, Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας, ενώ συντονίστρια της εκδήλωσης θα είναι η δημοσιογράφος Έλενα Οικονόμου.

Στήριξη

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στην είσοδο του «Χατζηγιάννειου» Πνευματικού Κέντρου θα διατίθεται προς πώληση το βιβλίο του δημοσιογράφου Κώστα Γκιάστα με τίτλο:«Ρεπορτάζ του Κάμπου – 99 Αληθινές Ιστορίες από τη Λάρισα». Υπενθυμίζεται ότι όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του βιβλίου θα διατεθούν αποκλειστικά για την ενίσχυση του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο μια σημαντική προσπάθεια για τους συνανθρώπους μας.