Λάρισα: Έκρυβε σε τσαντάκι μέσης μαχαίρι πεταλούδα
Αστυνομικά | 20 Αυγ 2025, 12:38
Συνελήφθη, χθες το πρωί στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, ένας άνδρας, διότι κατά τον έλεγχο βρέθηκε, μέσα σε τσαντάκι μέσης, και κατασχέθηκε 1 αναδιπλούμενο μαχαίρι τύπου πεταλούδα.
