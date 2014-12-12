Συνελήφθη, χθες το πρωί στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, ένας άνδρας, διότι κατά τον έλεγχο βρέθηκε, μέσα σε τσαντάκι μέσης, και κατασχέθηκε 1 αναδιπλούμενο μαχαίρι τύπου πεταλούδα.