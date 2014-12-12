Συνελήφθη, χθες το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης στοιχείων για κατοχή και διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης, τις οποίες αποκρύπτει στην οικία του, ακολούθως, από τον προαναφερόμενο παραδόθηκαν και κατασχέθηκαν 12 νάιλον συσκευασίες με ποσότητες αποξηραμένης κάνναβης, συνολικού βάρους 21,4 γραμμαρίων και το χρηματικό ποσό των 380 ευρώ.