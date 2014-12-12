Ελεύθερος, χωρίς περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή, ανήλικος ο οποίος κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων, παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων κ.α

Ο ανήλικος, από την περιοχή της Αγιάς, συνελήφθη την Κυριακή, μετά από καταγγελίες γονέων παιδιού από το σχολικό του περιβάλλον.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο συλληφθείς φέρεται με χρήση τεχνητής νοημοσύνης να δημιούργησε και διένειμε στο κλειστή ομάδα πλατφόμρας κοινωνικής δικτύωσης βίντεο με ένα γυμνό παιδικό σώμα με τη φωτογραφία του άλλου παιδιού.

Κατά την απολογία του, ο ανήλικος ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος δεν κατασκεύασε το video, αλλά το βρήκε σε άλλη κλειστή ομάδα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και στη συνέχεια το ανέβασε σε άλλη κλειστή ομάδα προκειμένου να ενημερωθεί όπως ισχυρίστηκε συγγενικό πρόσωπο του ανήλικου.

Για την υπόθεση θα οριστεί τακτική δικάσιμος, ωστόσο ο 13χρονος παραπέμπεται στην Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων, ενώ η έρευνα των αστυνομικών αρχών θα συνεχιστεί.

Ρεπορτάζ: Μίνα Μαυρογιάννη

ertnews.gr