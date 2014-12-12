Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2025-26 ξεκίνησε και η διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής για τις Γ΄ και Δ΄ τάξεις των Δημοτικών Σχολείων.

Τα μαθήματα άρχισαν στις 22 Σεπτεμβρίου 2025 στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας και Καρδίτσας και στις 29 Σεπτεμβρίου 2025 στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας.

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, κα Ζιάκα Βασιλική, την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025 επισκέφθηκε την κλειστή πισίνα του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νέας Πολιτείας, όπου συνομίλησε με μαθητές και μαθήτριες για το μάθημα της κολύμβησης. Η πρώτη εβδομάδα περιλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα, όπως προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα, προκειμένου οι μαθητές να προετοιμαστούν κατάλληλα για το πρακτικό μέρος του μαθήματος μέσα στο νερό.

Η κα Ζιάκα τόνισε τη σημασία της εξοικείωσης με το υγρό περιβάλλον και της ανάπτυξης σχετικών δεξιοτήτων. Μέσα από τη βιωματική μάθηση τα παιδιά αποκτούν πολύτιμες γνώσεις, εφαρμόζουν κανόνες πρόληψης και υγιεινής, ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και καλλιεργούν πνεύμα συνεργασίας. Όλα αυτά συμβάλλουν στη διαμόρφωση ισορροπημένων και υπεύθυνων χαρακτήρων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε τριμηνιαίους κύκλους και περιλαμβάνει δέκα δίωρα μαθήματα. Η διδασκαλία πραγματοποιείται σε μικρά τμήματα, με αυστηρή τήρηση της αναλογίας εκπαιδευτών και συμμετεχόντων, ενώ εφαρμόζονται αυξημένα μέτρα εποπτείας ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη προστασία των παιδιών.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, με συντονισμένες ενέργειες και σε άμεση συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, φρόντισε για την έγκαιρη και απρόσκοπτη έναρξη του μαθήματος, αναδεικνύοντας υψηλό επίπεδο οργάνωσης και αποτελεσματικότητας και αποτελώντας σημείο αναφοράς για την εκπαιδευτική κοινότητα.