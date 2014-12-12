Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας έχοντας υπόψη Π.Δ. 79/2017, ΦΕΚ 109 τ. Α΄/01-08-2017, ανακοινώνει ότι:

Όσοι έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης και επιθυμούν να αποκτήσουν απολυτήριο δημοτικού σχολείου, υποβάλλονται σε γραπτή ή/και προφορική δοκιμασία. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας στην οποία υπάγεται το σχολείο στη σχολική περιφέρεια του οποίου διαμένουν.

Οι εξετάσεις διεξάγονται το πρώτο δεκαήμερο των μηνών Σεπτεμβρίου, Δεκεμβρίου, Φεβρουαρίου, Απριλίου και Ιουνίου. Στην ίδια διαδικασία μπορούν να πάρουν μέρος και όσοι απώλεσαν τον Τίτλο Σπουδών τους και δεν είναι εφικτή η έκδοση Πιστοποιητικού Σπουδών.

Οι αιτήσεις θα αποσταλούν στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας μέχρι και την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025.

Δικαιολογητικά:

· Πιστοποιητικό γέννησης

· Φωτοτυπία ταυτότητας

· Υπεύθυνη Δήλωση για τον τόπο διαμονής

· Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, η οποία τεκμηριώνεται με σχετικό αποδεικτικό όπως λογαριασμό- ΔΕΚΟ ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 2414-409867

κ. Eλένη Λιάρου (Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων).