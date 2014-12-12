Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος άνδρα, για το αδίκημα της απάτης.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 12-08-2025 στη Λάρισα, άνδρας, προφασιζόμενος τον λογιστή σε γυναίκα και με το πρόσχημα ότι η τελευταία θα λάβει επίδομα, την έπεισε να αγοράσει 8 προπληρωμένες κάρτες (paysafe), συνολικής αξίας 800 ευρώ και να του γνωστοποιήσει τους κωδικούς αυτών.

Από τη διενεργηθείσα έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι οι προαναφερόμενες προπληρωμένες κάρτες χρησιμοποιήθηκαν σε λογαριασμό του άνδρα.