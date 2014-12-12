Τρία άτομα συνελήφθησαν στη Λάρισα, τα οποία με τη μέθοδο της απασχόλησης αφαίρεσαν από το πορτοφόλι γυναίκας, 100 ευρώ.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

"Συνελήφθησαν, χθες (24-09-2025) το απόγευμα στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, τρεις ημεδαποί, από τους οποίους δύο άνδρες και μία γυναίκα, διότι τις πρωινές ώρες της ιδίας ημέρας, εισήλθαν σε οικία, ιδιοκτησίας άλλης ημεδαπής γυναίκας και με τη μέθοδο της απασχόλησης, αφαίρεσαν από κοινού το χρηματικό ποσό των -100- ευρώ από πορτοφόλι.

Το αφαιρεθέν χρηματικό ποσό κατασχέθηκε και αποδόθηκε νομότυπα."