Λάρισα: Επιχείρηση – "σκούπα" στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο – Μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου οι εργασίες
Λάρισα | 01 Νοε 2025, 09:04
Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, από την Αντιδημαρχία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
Πρόκειται για τη δεύτερη φάση του προγραμματισμού της Διεύθυνσης και ήδη έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις σε βασικές οδικές αρτηρίες στην περιοχή ευθύνης του Δήμου.
H 1η εφαρμογή πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο. Κατά τη διάρκεια των τριών (3) εβδομάδων που διήρκεσαν οι εργασίες, συλλέχθηκαν συνολικά πάνω από 15 τόνοι απορριμμάτων.
Πρόκειται κυρίως για απορρίμματα που αποτελούνται από πλαστικές, μεταλλικές, γυάλινες και χάρτινες συσκευασίες.
Πιο συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις θα γίνουν στα εξής σημεία: οδό Βόλου, οδό Φαρσάλων, Εθνική Οδό Λάρισας – Αθηνών, οδό Καρδίτσης, οδό Τρικάλων, οδό Κοζάνης, δρόμο Γιάννουλης – Αμπελώνα, δρόμο Γιάννουλης – Φαλάνης, περιφερειακή οδό Λάρισας, Ε.Ο. Λάρισας – Θεσσαλονίκης, περιφερειακή όδευση Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου (οδό Υγείας), καθώς και στις επαρχιακές οδούς Κουλουρίου, Ραχούλας, Κοιλάδας, Κουτσόχερου, Αμυγδαλέας.
Μέχρι σήμερα έχουν γίνει παρεμβάσεις στα κάτωθι σημεία:
- Οδός Βόλου
- Οδός Φαρσάλων
- Εθνική Οδός Λάρισας – Αθηνών
- Οδός Καρδίτσης
- Επαρχιακή οδός Κοιλάδας
Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν περί τα μέσα Νοεμβρίου.
