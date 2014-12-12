Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, από την Αντιδημαρχία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Πρόκειται για τη δεύτερη φάση του προγραμματισμού της Διεύθυνσης και ήδη έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις σε βασικές οδικές αρτηρίες στην περιοχή ευθύνης του Δήμου.

H 1η εφαρμογή πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο. Κατά τη διάρκεια των τριών (3) εβδομάδων που διήρκεσαν οι εργασίες, συλλέχθηκαν συνολικά πάνω από 15 τόνοι απορριμμάτων.