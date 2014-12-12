H Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, ανακοινώνει στη σχολική κοινότητα και τους πολίτες της Λάρισας ότι «προγραμματίζεται η μοναδική για τα χρονικά της πόλης μας live σύνδεση μέσω WEBEX, με τον σταθμό “ARISS amateur radio ground station (telebridge station K6DUE)” στο Maryland των Η.Π.Α., ο οποίος σταθμός θα μας δώσει τη πολυπόθητη ζωντανή συνομιλία των μαθητών και μαθητριών του 18ου Δημοτικού Σχολείου της Λάρισας με τον Micke Fincke KE5AIT, αστροναύτη του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS), κατά την οποία οι μαθητές και οι μαθήτριες, θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήματα, αλλά και να λάβουν απαντήσεις, απευθείας από το διάστημα.

Η ανωτέρω μοναδική για τους μαθητές και μαθήτριες εμπειρία, με τίτλο: “L-ARISS-A αποκλειστικό: Επικοινωνία του σχολείου μας με αστροναύτη του ISS”, συνδιοργανώνεται από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, τον Δήμο Λαρισαίων, την Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Θεσσαλίας και το 18ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, στο πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος ARISS και θα πραγματοποιηθεί στις 24 Οκτωβρίου 2025, και ώρα 10 π.μ., στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα.

Το Πρόγραμμα ARISS (Amateur Radio on the International Space Station) είναι ένα διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα που στοχεύει στην εκπαίδευση και την έμπνευση των νέων στον τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής, των τεχνών και των μαθηματικών (STEAM). Παράλληλα, υποστηρίζει την εφεδρική επικοινωνία στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (International Space Station, ISS). Το πρόγραμμα διαχειρίζεται μια διεθνής κοινοπραξία οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων της NASA, της Roscosmos, του Καναδικού Διαστημικού Οργανισμού, της Ιαπωνικής Διαστημικής Υπηρεσίας και της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας σύμφωνα με το ARISS. Μέσω των δράσεων του επιτρέπει σε μαθητές από όλο τον κόσμο να βιώσουν τον ενθουσιασμό της άμεσης συνομιλίας με τα μέλη του πληρώματος του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, εμπνέοντάς τους να ακολουθήσουν τα ενδιαφέροντά τους σε σταδιοδρομίες στην επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά, καθώς και να ασχοληθούν με την τεχνολογία της ραδιοεπιστήμης μέσω του ραδιοερασιτεχνισμού. Η μοναδικότητα του συμβάντος για την πόλη μας, έγκειται στο γεγονός ότι από το 2022 έως σήμερα έχει πραγματοποιηθεί το Πρόγραμμα ARISS μόνο σε άλλες δύο (2) περιοχές της Ελλάδας (Κως – Ορεστιάδα), ενώ εφόσον επιλεχθεί ένα σχολείο σε μια περιοχή η περιοχή δεν επιλέγεται εκ νέου.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:

24/10/2025

10:00 Πέρας προσέλευσης στη Δημοτική Πινακοθήκη.

10:15 Έναρξη εκδήλωσης- Χαιρετισμοί.

Παρουσίαση του προγράμματος ARISS.

Παρουσίαση δράσεων των μαθητών/τριών.

11:00 Προετοιμασία σύνδεσης με τον ISS.

11:04 Ερωτήσεις μαθητών/τριών – απαντήσεις του αστροναύτη Mike Fincke KE5AIT.

11:20 Απονομή διπλωμάτων στους/στις μαθητές/τριες.

Κλείσιμο εκδήλωσης.

Χορηγοί της εκδήλωσης είναι: ο Δήμος Λαρισαίων, η Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας, COSMOTE, Τεχνικό Επιμελητήριο Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας και RE USED.

Στην Είσοδο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα, θα υπάρχει οθόνη και ηχεία για να παρακολουθήσει όποιος/α επιθυμεί, καθόσον η είσοδος εντός του χώρου δύναται να πραγματοποιηθεί αυστηρά κατόπιν προσκλήσεως.

Οι σχολικές μονάδες και το κοινό της Λάρισας, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά την εκδήλωση στον σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/@18DimLarISS

H Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, κ. Καραγιώργου Αικατερίνη, ευχαριστεί θερμά το σύνολο των συντελεστών και χορηγών της σημαντικής αυτής δράσης, καλώντας το σύνολο της σχολικής κοινότητας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, να συμμετάσχει και να αξιοποιήσει παιδαγωγικά τα οφέλη της».