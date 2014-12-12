Λάρισα: Ζωντανή συνομιλία μαθητών με αστροναύτη του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS)
Λάρισα | 16 Οκτ 2025, 17:11
H Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, ανακοινώνει στη σχολική κοινότητα και τους πολίτες της Λάρισας ότι «προγραμματίζεται η μοναδική για τα χρονικά της πόλης μας live σύνδεση μέσω WEBEX, με τον σταθμό “ARISS amateur radio ground station (telebridge station K6DUE)” στο Maryland των Η.Π.Α., ο οποίος σταθμός θα μας δώσει τη πολυπόθητη ζωντανή συνομιλία των μαθητών και μαθητριών του 18ου Δημοτικού Σχολείου της Λάρισας με τον Micke Fincke KE5AIT, αστροναύτη του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS), κατά την οποία οι μαθητές και οι μαθήτριες, θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήματα, αλλά και να λάβουν απαντήσεις, απευθείας από το διάστημα.
Η ανωτέρω μοναδική για τους μαθητές και μαθήτριες εμπειρία, με τίτλο: “L-ARISS-A αποκλειστικό: Επικοινωνία του σχολείου μας με αστροναύτη του ISS”, συνδιοργανώνεται από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, τον Δήμο Λαρισαίων, την Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Θεσσαλίας και το 18ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, στο πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος ARISS και θα πραγματοποιηθεί στις 24 Οκτωβρίου 2025, και ώρα 10 π.μ., στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:
10:00 Πέρας προσέλευσης στη Δημοτική Πινακοθήκη.
10:15 Έναρξη εκδήλωσης- Χαιρετισμοί.
Παρουσίαση του προγράμματος ARISS.
Παρουσίαση δράσεων των μαθητών/τριών.
11:00 Προετοιμασία σύνδεσης με τον ISS.
11:04 Ερωτήσεις μαθητών/τριών – απαντήσεις του αστροναύτη Mike Fincke KE5AIT.
11:20 Απονομή διπλωμάτων στους/στις μαθητές/τριες.
Κλείσιμο εκδήλωσης.
Χορηγοί της εκδήλωσης είναι: ο Δήμος Λαρισαίων, η Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας, COSMOTE, Τεχνικό Επιμελητήριο Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας και RE USED.
Στην Είσοδο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα, θα υπάρχει οθόνη και ηχεία για να παρακολουθήσει όποιος/α επιθυμεί, καθόσον η είσοδος εντός του χώρου δύναται να πραγματοποιηθεί αυστηρά κατόπιν προσκλήσεως.
Οι σχολικές μονάδες και το κοινό της Λάρισας, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά την εκδήλωση στον σύνδεσμο:
https://www.youtube.com/@18DimLarISS
H Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, κ. Καραγιώργου Αικατερίνη, ευχαριστεί θερμά το σύνολο των συντελεστών και χορηγών της σημαντικής αυτής δράσης, καλώντας το σύνολο της σχολικής κοινότητας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, να συμμετάσχει και να αξιοποιήσει παιδαγωγικά τα οφέλη της».