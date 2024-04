Η ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΝ διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μέσα από το πρίσμα του διεθνούς δικαίου. Η ελληνική απάντηση στη Γαλάζια Πατρίδα». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Απριλίου στις 18:00, στο 2ο όροφο του Μύλου του Παππά (Γεωργιάδου 53).



Η ημερίδα θα είναι ανοιχτή στο κοινό και θα φιλοξενήσει έγκριτους ομιλητές με αποδεδειγμένη εμπειρία στη διπλωματία και το διεθνές δίκαιο.



Συγκεκριμένα ομιλητές της ημερίδας θα είναι οι κκ:



Υποναύαρχος (εα) Δημήτριος Ν. Τσαϊλάς: Αναλυτής Άμυνας- Διπλωματίας και ασφάλειας . Από το 1998 ως το 2002 ήταν Υπασπιστής της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου και από το 2002 ως το 2005 Ακόλουθος Αμύνης στην Ελληνική Πρεσβεία στον Καναδά, στην Οττάβα. Έχει πλούσια εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα, επιστημονικός συνεργάτης του Strategy International (www.strategyinternational.org) με έδρα τη Λευκωσία, (στο οποίο διετέλεσε και ως ιδρυτικός Διευθυντής) και του Institute for National and International Security (INIS) με έδρα το Βελιγράδι (http://intelligence-security.rs/).



Νικόλαος Παούνης: Διδάκτορας Διεθνών Σχέσεων και Διεθνούς Δικαίου. Από το έτος 2022 διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αντικείμενα Διεθνών Σχέσεων, ενώ είναι διαλέκτης γεωπολιτικών ζητημάτων σε σχολή των Σ.Α. Είναι ακαδημαϊκό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορικών της Εκπαίδευσης. Το 2024 εντάχθηκε στο δυναμικό του Institute of National and Internation Security (INIS), του Βελιγραδίου. Επιστημονικές δημοσιεύσεις του και δημοσιοποιήσεις άρθρων γνώμης σε έγκυρα περιοδικά (Εκδόσεις Πανεπιστημίου Αιγαίου, Foreign Affairs, CNN, Στρατηγική κ.ά.), σε εφημερίδες (ΕΘΝΟΣ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, RealNews). Σε λίστα των κυριότερων αναλύσεων των ευρωπαϊκών think tanks που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπεριέλαβε ανάλυση του με αφορμή την απόκτηση των S-400 από την Τουρκία.