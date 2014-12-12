Με επιτυχία και καθολική συμμετοχή, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 09/09/2025, στο αμφιθέατρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας, η Επιμορφωτική Ημερίδα με τίτλο: «Διαχείριση Κρίσεων Υγείας και Πρώτες Βοήθειες», την οποία διοργάνωσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) Θεσσαλίας – Παράρτημα Λάρισας και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό – Περιφερειακό Τμήμα Λάρισας.

Η επιμορφωτική δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της υποστήριξης των σχολικών μονάδων, ενόψει της έναρξης του σχολικού έτους 2025-2026 και αφορούσε στην κατάρτιση μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας στην παροχή πρώτων βοηθειών και τη διαχείριση κρίσεων υγείας εντός του σχολικού περιβάλλοντος. Στη δράση συμμετείχαν οι Διευθυντές/Διευθύντριες, Προϊστάμενοι/Προϊστάμενες όλων των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, καθώς και οι υπεύθυνοι/ες εκπαιδευτικοί παροχής Πρώτων Βοηθειών κάθε σχολείου.

Κατά τον εναρκτήριο χαιρετισμό της, η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, κ. Αικατερίνη Καραγιώργου, ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Σας καλωσορίζω με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης στη σημερινή μας Ημερίδα, η οποία δεν αποτελεί απλώς μία ακόμα επιμόρφωση. Είναι -ίσως- η πιο σημαντική συνάντηση που φέρει το βάρος της πραγματικότητας, της καθημερινότητας του σχολείου, αλλά και της ίδιας της ζωής.

Εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, σε συνεργασία με τον ΕΚΑΒ – Παράρτημα Λάρισας και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό – Περιφερειακό Τμήμα Λάρισας, για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ασφάλειας στα σχολεία περιοχής ευθύνης της, το οποίο περιλαμβάνει: εκπαίδευση και τακτική εξάσκηση εκπαιδευτικών και υπευθύνων παροχής πρώτων βοηθειών, περιοδική ενημέρωση για τα πρωτόκολλα άμεσης παρέμβασης σε κάθε τύπο επειγόντων περιστατικών, καθώς και διαρκή αξιολόγηση και επικαιροποίηση των γνώσεων σύμφωνα με διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η παροχή πρώτων βοηθειών δεν είναι πράξη μόνο ιατρική. Είναι κοινωνική, παιδαγωγική και ανθρωπιστική. Είναι η πρώτη αντίδραση, η γέφυρα ανάμεσα στο ατύχημα και στην εξειδικευμένη φροντίδα. Χωρίς αυτές, ακόμη και το καλύτερο σύστημα υγείας δεν μπορεί να ανταποκριθεί εγκαίρως.

• Στην περίπτωση πνιγμού, η άμεση αποκατάσταση του αεραγωγού μπορεί να αποτρέψει μόνιμες εγκεφαλικές βλάβες.

• Στην αιφνίδια καρδιακή ανακοπή, η εφαρμογή ΚΑΡΠΑ διπλασιάζει ή τριπλασιάζει τα ποσοστά επιβίωσης.

• Ο αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής (AED), όταν χρησιμοποιείται μέσα στα πρώτα 3–5 λεπτά, μπορεί να αυξήσει σημαντικά την πιθανότητα επιβίωσης.

• Η σωστή αντιμετώπιση αιμορραγιών ή καταγμάτων αποτρέπει περαιτέρω επιπλοκές και σώζει ζωτικά όργανα (…).

Αυτά είναι επιστημονικά δεδομένα, που μεταφράζονται σε ανθρώπινες ζωές καθώς το σχολείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Κάθε μέρα το σχολείο φιλοξενεί εκατοντάδες μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς και ταυτόχρονα αλληλεπιδράσεις που συνοδεύονται από κινδύνους, μικρούς ή σοβαρούς (…).

Η ευρύτερη αποστολή μας ως εκπαιδευτικοί και ως στελέχη εκπαίδευσης, αποτυπώνεται στον τριπλό ρόλο:

1. Να διασφαλίζουμε την πρόληψη με σωστές υποδομές και κανόνες.

2. Να διαθέτουμε ετοιμότητα αντίδρασης με γνώση πρώτων βοηθειών.

3. Να καλλιεργούμε στους/στις μαθητές/τριες μας την αξία της αλληλεγγύης και της κοινωνικής υπευθυνότητας. (…)».

Το πρόγραμμα της Επιμορφωτικής Δράσης είχε ως εξής:

– Χαιρετισμός Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, κ. Καραγιώργου Αικατερίνης.

– Γούλας Ιωάννης, Πρόεδρος Σωματίου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Θεσσαλίας, Διασώστης – Εκπαιδευτής, Σαμαρά Αναστασία, Μπέμπου Ελένη, Διασώστριες – Εκπαιδεύτριες ΕΚΑΒ, «Πρώτες βοήθειες με τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή: Με τα χέρια μας μπορούμε να σώσουμε μια ζωή».

– Γιώτσα Χριστίνα, Πάσχου Δήμητρα, Εκπαιδεύτριες – Νοσηλεύτριες Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού – Περιφερειακού Τμήματος Λάρισας, «Πρώτες βοήθειες σε μαθητές/τριες».

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, κ. Αικατερίνη Καραγιώργου, ευχαρίστησε θερμά το ΕΚΑΒ Θεσσαλίας και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, καθώς και το επιστημονικό προσωπικό των ως άνω φορέων για τις εξαιρετικές παρουσιάσεις τους και τη συνεργασία, όπως επίσης και τους/τις Διευθυντές/Διευθύντριες, Προϊσταμένους/ες και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι/ες συμμετείχαν, με την ευχή «…η Ημερίδα αυτή, να αποτελέσει σημείο εκκίνησης για ένα πιο ασφαλές, πιο υπεύθυνο και πιο ανθρώπινο σχολείο και αφετηρία για μια επιστημονικά τεκμηριωμένη, οργανωμένη και ανθρώπινη κουλτούρα ασφάλειας σε όλα τα σχολεία μας».