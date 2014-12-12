Η εποχή που διανύουμε είναι η εποχή του κάστανου και η περιοχή της Μελιβοίας, στη Λάρισα φημίζεται για τα κάστανά της, όπου μεγάλο ποσοστό της παραγωγής κάστανου της χώρας ξεκινά από εκεί. Ωστόσο οι καστανοπαραγωγοί έχουν αρκετά ανοιχτά ζητήματα και αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Ο πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου, και καστανοπαραγωγός, Χρήστος Ρήγας μίλησε στην εκπομπή «Περίμετρο» για τα ζητήματα των παραγωγών κάστανου.

«Φέτος το βασικότερο ζήτημα είναι ότι είναι μειωμένη η παραγωγή και αυτή η μείωση οφείλεται καθαρά στα ξηροθερμικά φαινόμενα του καλοκαιριού, που από τον Απρίλιο μέχρι το Σεπτέμβριο δεν έπεσε βροχή, ούτε χιλιοστό . Με αποτέλεσμα ακόμη και τα ποτιστικά χωράφια να έχουν απώλεια παραγωγής της τάξης 50-60%. Ακόμη ένα πρόβλημα που παρουσίασε η καστανοκαλλιέργεια τα τελευταία χρόνια είναι η μελάνωση (σ.σ. της καστανιάς, με αποτέλεσμα να χάνουμε δέντρα 100 χρονών, από τη μια στιγμή στην άλλη. Η ποιότητα σαν κάστανο είναι ικανοποιητική, όσα μαζεύτηκαν δηλαδή», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ρεπορτάζ: Ελπίδα Κουτσογιάννη

