Εκδήλωση με θέμα τη βία κατά των γυναικών, διοργανώνει το Παράρτημα Λάρισας της Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ», την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 19:00 στον Μύλο του Παππά, παρουσία της κ. Φάνης Πάλλη – Πετραλιά, πρώην υπουργού και ιδρυτικού μέλους της οργάνωσης «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ» και πρώτης προέδρου της οργάνωσης και της κ. Μαρίας Γιαννίρη, νυν και επί σειρά ετών προέδρου της Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ».

Στην εκδήλωση, που γίνεται σε συνδιοργάνωση με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, θα μιλήσουν οι:

Σοφία Σάρμα, Αστυνόμος Β´

Δημήτρης Μπαμπαλής, Παθολόγος - Εντατικολόγος- Επειγοντολόγος

Ρουμπίνη Λεονταρή, Ιατροδικαστής και

Βασιλική Δοβλατανιώτη, Κοινωνική Λειτουργός

Είσοδος ελεύθερη.